Di Filippo Vendrame

GearBest è un sito di ecommerce specializzato nella vendita non solo di gadget di elettronica ma anche di abbigliamento. L’eShop nasce in Cina e conta oggi più di 4.000 dipendenti. Da alcuni anni vende anche in Italia dove, di recente, ha pure attivato un team dedicato per aiutare i clienti italiani. GearBest si è sempre contraddistinto per la possibilità di poter accedere a prodotti import non sempre disponibile sul mercato italiano.

Prima che molti brand cinesi decidessero di vendere anche in Europa, GearBest era una delle strade preferenziali per poter acquistare prodotti come smartphone, computer, droni e gadget particolari non importanti nel Vecchio Continente. Il tutto a prezzi molto interessanti grazie alle frequenti promozioni che l’eShop lancia.

Gearbest, tutti i dettagli

Gearbest, come funziona (↑)

Gearbest spedisce da tutto il mondo ma di recente ha anche aperto un magazzino europeo localizzato a Londra. In questo magazzino è possibile trovare la maggior parte dei prodotti “hot-sale” a prezzi estremamente competitivi. GearBest spedisce tutti i plichi pagando gli oneri doganali di esportazione. Gli oneri di importazione sono a carico del cliente. Il vantaggio dei prodotti presenti all’interno del magazzino europeo è che sono già sdoganati e sono quindi pronti ad essere spediti immediatamente. Trattandosi di una tratta Europa-Europa la spedizione non sarà soggetta a dogana.

Per quanto riguarda gli altri casi, tutti gli ordini con valore inferiore ai 22 euro generalmente non sono soggetti a dogana. In ordini con spedizione postale gratuita se ci sono più oggetti GearBest spedirà separatamente per diminuire la possibilità di dover pagare la dogana.

Per tutte le spedizioni dal magazzino cinese, l’eShop suggerisce il metodo di spedizione “Italy Expess“. L’importazione è diretta e i processi doganali sono gestiti molto più rapidamente. In caso di spedizione attraverso DHL, GearBest evidenzia che questo corriere dichiara il valore di tutte le merci in dogana (provenienti da Cina e Hong Kong). DHL potrebbe quindi richiedere il pagamento della dogana.

GearBest permette di saldare gli acquisti attraverso diverse modalità di pagamento. Tuttavia, l’eShop consiglia di utilizzare PayPal in quanto si ha una protezione sulla transazione di 180 giorni e un rimborso offerto da PayPal su eventuali spese di reso. L’eShop specifica che i prodotti spediti in Italia verranno, laddove possibile, adattati a questo mercato. Per esempio, nei prodotti di elettronica sarà inserito un adattatore per il caricabatterie. Nel caso degli smartphone, sempre se possibile, GearBest provvederà all’installazione della lingua italiana.

Tutta l’elettronica sarà coperta da 2 anni di garanzia. Il centro di assistenza di GearBest funziona con i tickets ed è accessibile attraverso una pagina dedicata del sito.

GearBest, acquisti e spedizioni (↑)

Acquistare su GearBest è molto semplice. La prima cosa da fare è iscriversi gratuitamente per creare un proprio account personale. L’iscrizione è molto rapida e prevede l’inserimento di pochi dati come l’indirizzo email ed una password.

Una volta creato l’account, gli utenti potranno personalizzarlo gestendo il proprio profilo, i codici sconto e molto altro ancora.

Il sito mette in evidenza le categorie dei prodotti in vendita, le offerte top, i nuovi arrivi e tutte le eventuali promozioni attive. Sotto, presenti diverse mini vetrine di prodotti suddivise in base a precise categorie (collezioni, offerte, nuovi prodotti, marche ed altro).

Ogni prodotto presenta una precisa scheda tecnica corredata di tutti i dettagli come le foto. Direttamente dalla scheda prodotto sarà possibile scegliere il metodo di spedizione più adeguato alle proprie necessità e scoprire l’eventuale corrispondenza con qualche promozione.

Nella pagine di check out, quando viene selezionato il metodo di spedizione, è visibile la seguente notifica:

Tempo totale di consegna = Tempo di lavorazione + Tempo di imballaggio + Tempo di spedizione

Una volta che l’ordine è stato effettuato, lo stato diventerà “Processing”.

Nel magazzino europeo il “Processing” impiega generalmente 1-2 giorni lavorativi (se non diversamente specificato sulla pagina del prodotto). Nel magazzino cinese il processing time è generalmente di 3-5 giorni (se non diversamente specificato sulla pagina del prodotto). Una volta evaso l’ordine, il tempo di transito dipende dal metodo di spedizione che è stato scelto. Per le tempistiche medie è possibile fare riferimento ai giorni lavorativi segnalati in fase di check out.

Il numero di tranciabilità della spedizione è automaticamente incluso se è stata scelto DHL come corriere, se è stata scelta Italy Express come spedizione, se il prodotto è spedito dal magazzino europeo e se l’ordine ha un importo superiore ai 40 dollari. Per gli ordini con valore inferiore ai 40 dollari è necessario pagare 2 dollari aggiuntivi per avere il numero di tracking. Tutti gli ordini spediti tramite poste senza numero di tracking impiegano dai 15 ai 50 giorni lavorativi per essere recapitati.

Il magazzino europeo offre 3 metodi di spedizione: Flat Rate Shipping (per oggetti piccoli), Standard Shipping (GLS in Italia) e Expedited Shipping (DHL). Durante le vacanze cinesi la società non sarà operativa. Le spedizioni rimarranno ferme e i giorni lavorativi non verranno considerati nelle tempistiche di evasione.

Tutti i clienti hanno 45 giorni di tempo dalla data di acquisto per rendere il prodotto e ottenere il rimborso.

In tutte le situazioni, l’unico costo a carico del cliente è la spedizione del reso (rimborsabile tramite PayPal). Una volta riparato o sostituito il prodotto GearBest si prenderà carico dei costi di rispedizione.