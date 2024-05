Spopolano le meme su Solana: ad aprile su 643.227 token 466.914 erano meme coin

Solana è una delle principali blockchain del panorama mondiale, con una capitalizzazione di oltre 73 miliardi e la 5 posizione assoluta del mercato delle criptovalute.

Riconosciuta da tutti gli analisti e i massimalisti della blockchain come una delle più credibili ed efficienti alternative a Ethereum, fa sempre parlare di sé per i grandi risultati che ottiene (ma con anche qualche problemino talvolta).

Eppure, alla luce di tutto questo successo, leggere un dato come questo che dice che circa il 75% dei progetti su Solana sono meme coin, potrebbe far storcere il naso a molti.

Dopotutto, le meme coin non sono certo progetti “seri” da un punto di vista assoluto o che promettono una crescita sul lungo periodo, quindi che senso ha tutto questo?

Solana è popolata solo da shitcoin che sta lì a inquinare la rete? Significa che è tutto un castello di carte? C’è un futuro vero e concreto per Solana? In realtà, sebbene sia un dato che possa ispirare poca fiducia, è molto positivo per la blockchain e, in questo articolo, ne analizzeremo le ragioni. Qui invece vi avevamo già parlato delle crypto e delle meme coin su Solana da prendere in considerazione per questo mese.

Quanto conta la serietà dei progetti?

Qui non vogliamo parlare in senso assoluto, dicendo che una blockchain con zero progetti “seri” all’attivo sia una blockchain in salute, ma parliamo del caso specifico Solana.

Vedere quelle 466.914 meme coin potrebbe sembrare allarmante, ma non è così. Significa che ci sono quasi 200.000 progetti più “concreti”, dei quali comunque solo una stretta cerchia è davvero rilevante per la chain stessa.

Su Ethereum le cose non sono poi tanto diverse. Sì, ci saranno molti più progetti in senso assoluto e sì, la moda delle meme coin su Ethereum è passata da un pezzo, ma quanti sono davvero i progetti di altissimo livello su questa blockchain?.

Sono tanti, sicuramente più di Solana, ma parliamo di una blockchain che è in auge dal 2013! Inoltre, andando a guardare bene, siamo certi che il conto dei progetti davvero fatti bene e con un futuro non supererebbe qualche centinaia, magari anche meno.

Questo perché il mondo della blockchain è comunque giovane, ancora poco sviluppato e che solo ora inizia a vedere i primi frutti concreti dopo anni di lavoro.

Solana è giovanissima e ha la sua porzione di progetti seri e con un probabile futuro di fronte, non c’è da preoccuparsi. In quei quasi 200.000 progetti “non meme coin” c’è tutto lo spazio per accogliere DEX, metaversi, piattaforme NFT, oracoli e quant’altro (anche non connesso al mondo crypto) che potrà svilupparsi e fare le fortune di Solana.

L’adozione di Solana cresce

Solana è stata una chain che ha dato fin da subito grandi speranze a tutti, ma non è certo stata esente da problemi o con qualche difettuccio da limare.

Il lettore informato ricorda sicuramente le varie volte in cui è andata in blocco ed è stato necessario spegnerla e riaccenderla per ripristinare il funzionamento. Questo con il totale blocco delle operazioni anche per svariate ore.

Insomma, come tutte le macchine nuove, necessitava un po’ di rodaggio e una buona oliata prima di lavorare come si deve e, questa moda delle meme coin, è proprio quello di cui aveva bisogno.

Un test approfondito che le portasse alti o altissimi volumi di transazioni, il token SOL che vive una bull run epica grazie al fatto di essere centrale nel trading di queste meme coin e, come ciliegina sulla torta, tante fees che circolano e vanno in tasca ai validatori.

Insomma, a patto che ci sia una buona base di progetti solidi e che non comporti “sacrifici” o congestioni del network, la moda delle meme coin è propedeutica per qualsiasi blockchain. Passerà quando arriverà una nuova blockchain (qualcuno ha detto TON?) sulla quale si sposteranno i meme ma, almeno per ora, gli amanti di Solana possono godersi i benefici della sua popolarità.