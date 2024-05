Le 10 migliori meme coin su Solana da prendere in considerazione questo mese

Il mercato delle meme coin di Solana è fiorente e propone sempre nuovi progetti ad un ecosistema in continua crescita.

Sia che un progetto basato su Solana sia stato quotato su DEX o CEX, o sia ancora in fase di prevendita, è comune vederli attirare attirare attenzioni e capitali.

Quindi ecco le 10 migliori meme coin Solana che potresti prendere in considerazione di acquistare o aggiungere alla tua lista per maggio 2024.

Le migliori meme coin di Solana

Ognuna di queste criptovalute basate su Solana è ben nota o sta rapidamente lasciando il segno nel settore delle meme coin di Solana. Ecco perché:

Sealana (SEAL)

Sealana (SEAL) è una nuova meme coin basata sulla rete di Solana. Il progetto ha recentemente iniziato la sua prevendita e ha rapidamente catturato l’attenzione degli investitori in criptovalute.

Come Dogecoin, Sealana è una meme coin nel pieno senso della parola, senza alcun caso d’uso.

È una meme coin per il meme stesso e, come tale, è simile a molte altre meme coin lanciate di recente e che hanno raggiunto un grande successo..

Il progetto è la rappresentazione dell’ossessione per la ricerca costante di nuove opportunità, al punto che anche la propria salute viene dimenticata e sostituita con una “dieta da trader a base di patatine e tonno in scatola”.

Pur essendo una nuova meme coin di Solana, la sua esistenza è anche in parte una critica all’ossessione per le nuove opportunità e alla caccia alla “balena bianca” del settore delle criptovalute.

Un analista crypto sul canale YouTube 99Bitcoins ha recentemente parlato del nuovo meme token di Solana, ipotizzando che potrebbe esplodere con il rally di SOL.

Slothana (SLOTH)

Slothana è una criptovaluta a tema bradipo emersa nel mezzo di un conflitto in corso tra meme coin basate sui gatti e quelle sui cani.

Il progetto si è affermato come una criptovaluta divertente, pigra (in senso positivo) e una vera meme coin perché non promette alcuna utilità, guadagni enormi o altro. Tuttavia, questo potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno il settore delle meme coin.

Slothana ha distribuito i token tramite un airdrop il 1° maggio, ed è in trend rialzista dal 9 maggio con l’annuncio di diversi listing CEX, tra cui Poloniex e XT.com.

Tieni d’occhio Slothana su X per ulteriori aggiornamenti riguardanti nuovi listing e altri aggiornamenti sui progetti.

Smog (SMOG)

Smog è una meme coin basata su Solana che ha deciso di non utilizzare né un cane né un gatto come volto del suo progetto.

Invece, in onore dell’Anno del Drago, questa è una meme coin basata sul drago che si preannuncia un grande successo, poiché molti potrebbero acquistare questa meme coin semplicemente per strizzare l’occhio alla dea bendata.

Tuttavia, anche se non credi che il drago rappresenti un investimento virtuoso nel 2024, vale comunque la pena considerare SMOG poiché offre uno sconto del 10%.

Inoltre, chiunque acquisti SMOG può metterlo in staking e ricevere ricompense semplicemente possedendo i token e tenendoli bloccati.

Smog sta anche organizzando eventi tra la community in questo momento. Di recente si è tenuto il suo primo grande airdrop e le missioni dedicate alla community sono arrivate alla seconda stagione.

Per partecipare a questi eventi e vincere ancora più premi, gli investitori devono acquistare SMOG e metterlo in staking in maniera tale da guadangnare XP.

Essere in possesso degli XP è una condizione per partecipare alle missioni. È ancora possibile aderire o semplicemente acquistare SMOG e attendere che il suo prezzo cresca. Cryptonews, un importante canale YouTube a tema crypto, ritiene che SMOG abbia il potenziale per raggiungere $ 1 nel 2024.

Wen (WEN)

Le meme coin a tema gatti sono recentemente diventate un trend importante nel settore delle meme coin, e Wen è una delle più carine in circolazione.

È la prima coin in assoluto basata su un NFT frazionario.

In sostanza, la community del progetto ha diviso la poesia di @weremeow “A Love Letter to Wen Bros” in trilioni di pezzi, ciascuno negoziato come un normale token su Solana.

Tuttavia, possederne uno solo è sufficiente per renderti proprietario parziale della poesia.

Oltre a ciò, WEN intende anche superare i limiti di Solana.

Finora, è diventata la prima coin comunitaria basata su un NFT frazionario, il primo lancio ufficiale sul launchpad LFT di Jupiter DEX e il primo NFT coniato sullo standard WNS NFT.

Il progetto ha ottenuto importanti risultati per una criptovaluta lanciata solo alla fine di gennaio 2024, quindi molti si aspettano che diventi una delle monete cat leader una volta che il mercato tornerà ad abbracciare la bull run.

Dogwifhat (WIF)

Negli ultimi anni, molte meme coin sono state lanciate dopo aver visto il successo di Dogecoin, ma hanno deciso che non potevano permettersi di essere “solo meme coin”.

Pertanto, hanno introdotto funzionalità DeFi come lo staking oppure hanno proposto nuove tecnologie.

Tuttavia, Dogwifhat non ha fatto niente di tutto ciò. Si tratta semplicemente di “un cane con un cappello”.

Questo è tutto e, come tale, incarna perfettamente lo spirito dell’originale Dogecoin, emerso solo per essere una divertente criptovaluta nel 2013.

Tuttavia, questo non vuol dire che Dogwifhat non abbia nulla da offrire. Al contrario, sta attualmente lavorando al WIF Hat Generator, per consentire ai membri della community di creare i propri meme WIF Hat e spingere il divertimento ad un livello superiore.

Catwifbag (BAG)

Catwifbag è emerso come progetto gemello di Dogwifhat poiché la persona dietro il meme originale Dogwifhat ha creato questa meme coin.

Il creatore del progetto è un utente di Instagram noto come ma_babezz, che ha pubblicato una foto del suo gatto con una borsa in testa circa una settimana dopo la pubblicazione del post originale di Dogwifhat.

Ciò ha segnato la nascita del meme Catwifbag e del progetto stesso.

Tuttavia, Catwifbag è dedito a diventare un meme tanto quanto lo è Dogwifhat, con la sua tabella di marcia che consiste semplicemente nel miagolare durante le sue tre fasi di sviluppo.

Il progetto è stato progettato per essere una criptovaluta divertente e ha già attirato oltre 13.42k possessori.

Sebbene non sia la meme coin più grande o più popolare, BAG è ancora piuttosto giovane, poiché è in circolazione solo da poche settimane, quindi ha tutto il tempo per crescere.

SLERF (SLERF)

SLERF è un’altra meme coin a tema bradipo e, in effetti, è più antica della già citata Slothana.

Il suo obiettivo è essere una meme coin coinvolgente. Tuttavia, ciò che la ha resa nota e ha incuriosito gli investitori è stato un incidente avvenuto il giorno del lancio del progetto.

Lo sviluppatore dietro il progetto ha accidentalmente bruciato token SLERF per un valore di 10 milioni di dollari, che avrebbero dovuto essere consegnati agli acquirenti durante la fase di prevendita.

Tuttavia, la reazione dello sviluppatore al suo errore ha stimolato la community, insieme alla promessa di rimborsare tutti coloro che non hanno ricevuto i token a causa di questo problema.

Nel frattempo, la pubblicità che il progetto ha ricevuto a causa dell’incidente lo ha comunque fatto esplodere, e in questo momento SLERF è una delle criptovalute più popolari su Solana, spesso in cima ai trend.

Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer è una delle meme coin a tema gatto lanciate di recente. Il suo obiettivo è salvaguardare la community felina.

Il progetto è nato in risposta alla predominanza delle coin basate sui cani, mentre le poche coin a tema gatto esistenti avevano sempre meno attenzione.

Kitten Haimer rappresenta una sorta di punto di incontro, che cerca di unire tutte le coin a tema gatto contro tutte le coin a tema cane e lanciare una rivoluzione in questo segmento del settore delle meme coin.

Ovviamente è tutto solo per il meme, anche se il progetto sottolinea che è stato progettato per garantire accessibilità e sicurezza.

La sua idea generale è quella di fornire un’esperienza crypto senza interruzioni per tutti, sia per i trader esperti che per i principianti che entrano per la prima volta in contatto con il settore delle crypto.

Dogeverse (DOGEVERSE)

Dogeverse è una nuova meme coin a tema cane che si distingue per essere la prima meme coin multi-chain.

Attualmente, il nuovo progetto DOGEVERSE è ancora in fase di prevendita e il token è impostato per funzionare su Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Base e Solana.

Funzionando su sei catene contemporaneamente, DOGE20 consentirà agli utenti di trasferire fondi in modo rapido e semplice tra le diverse chain.

Inoltre, consentirà loro di mettere in staking i propri token e guadagnare ricompense passive. La prevendita è iniziata l’8 aprile e ha subito raggiunto il successo, raccogliendo oltre 15 milioni di dollari nelle prime sei settimane.

Gli investitori interessati possono acquistare DOGEVERSE in cambio di ETH, USDT, BNB, MATIC, BASE o AVAX. In alternativa, possono acquistarlo con valute legali utilizzando carte di credito o debito.

Lo YouTuber cripto Jacob Crypto Bury, che vanta 37.000 iscritti, ritiene che Dogeverse abbia il potenziale di raggiungere un valore 100 volte maggiore rispetto a quello attuale.

WienerAI (WAI)

WienerAI è una nuova meme coin basata non su Solana ma su Ethereum. Tuttavia, essendo un nuovo progetto di tendenza, potrebbe diventare ben presto uno dei tuoi preferiti.

WienerAI è un progetto che combina un cane, una salsiccia e un’intelligenza artificiale in qualcosa di nuovo e rivoluzionario che andrà olte i confini delle meme coin e del settore crypto in generale.

Può consentire di accedere ad un trading potenziato assistito dall’intelligenza artificiale, consentendo trading senza interruzioni a commissioni zero. Inoltre, è stato progettato per semplificare l’aggiornamento della tecnologia in qualsiasi momento.

In questo modo, può continuare ad evolversi con i nuovi trend e i cambiamenti del mercato invece di rimanere sempre uguale a sé stessa.

WienerAI sottolinea inoltre che la sua attenzione è fortemente rivolta alla community e al concetto di lealtà. Se ciò ti interessa, è importante che tu sappia che è ancora in prevendita dall’inizio di maggio, così potrai diventare uno dei primi sostenitori e utilizzatori del progetto.

Conclusioni

Il settore delle meme coin è tra i più caldi e popolari nel mondo delle criptovalute.

Mentre le meme coin di Ethereum hanno dominato il mercato negli ultimi anni, Solana sta ora diventando un player importante, con il suo ecosistema che sta diventando ogni giorno più forte.

Sebbene la maggior parte di queste criptovalute stia attualmente registrando un calo dei prezzi, ciò è probabilmente il risultato della tendenza ribassista a livello di mercato. Alcuni potrebbero sfruttare questo momento storico per acquistare meme coin a un prezzo inferiore, mentre altri potrebbero trovare saggio aspettare l’inizio di una ripresa.

Qualunque cosa tu faccia, tieni d’occhio queste migliori meme coin di Solana, poiché la loro popolarità promette guadagni importanti in futuro.