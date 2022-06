Squid Game 2 è ufficiale: ecco data, info e i protagonisti

Squid Game è stata indubbiamente la serie TV del 2021. La fama dello show Netflix si è allargata a macchia d’olio, in modo del tutto inaspettato, diventando a un certo punto lo show più visto sulla nota piattaforma di streaming a pagamento. Era dunque prevedibile che la società decidesse di espanderne l’universo, facendolo diventare un progetto più lungo con una seconda stagione chiesta tra l’altro a gran voce da milioni di fan. Dopo mesi e mesi di rumor, finalmente è arrivata il tanto atteso annuncio ufficiale riguardo alla produzione di Squid Game 2.

Squid Game 2, ora è ufficiale

A dare la notizia è stato il regista Hwang Dong-hyuk direttamente dalla pagina ufficiale di Netflix dove, tramite un messaggio, ha svelato Squid Game 2. “Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game l’anno scorso”, ha scritto il cineasta, “ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. Come sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, grido ai fan di tutto il mondo: grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo… Unisciti a noi ancora una volta per un nuovo round”.

Ma non è tutto: Hwang ha deciso anche di alimentare l’hype del pubblico rilasciando anche una serie di anticipazioni sulla seconda stagione dello show.

In particolare sui protagonisti e gli antagonisti, con il ritorno di Gi-Hun, del Front Man e del misterioso reclutatore, l’uomo del gioco Ddakji, più ovviamente nuovi personaggi, come il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Per il resto, nessuna data di rilascio è stata svelata per la messa in onda dello show, anche se secondo indiscrezioni è probabile che Squid Game 2 arrivi sui nostri schermi televisivi entro fine 2023 o al massimo a inizio 2024.

Scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, Squid Game è disponibile su Netflix dal 17 settembre 2021. La serie segue la storia di un gruppo di persone che, per mettersi in tasca 45600000000 ₩, accettano di partecipare a un mortale gioco di sopravvivenza ideato per intrattenere i potenti uomini d’affari. A metà tra Takeshi’s Castle e Hunger Games, lo show diviso in nove puntate, ambientato nella Corea del Sud vede quindi i partecipanti gareggiare in una serie di sei tradizionali giochi per bambini, ma con colpi di scena mortali.