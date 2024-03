SSD a meno di 20€!? Ecco l'offerta che rende tutto POSSIBILE!

Nel mondo dell’informatica, l‘aggiornamento a un’unità allo stato solido di un vecchio computer è una delle modifiche più efficaci che puoi fare per migliorare le prestazioni di molti notebook. Il PNY CS900 SSD da 120GB è forse il miglior device in grado di portare significativo aumento delle prestazioni, specialmente quando si tratta di sostituire un vecchio hard disk meccanico in un notebook. Questo è anche il disco tra i più economici in assoluto! Costa solo 14,55€ su Amazon grazie allo sconto del 27%! Approfittane subito e…non te ne pentirai!

SSD da 120 GB interno a prezzo STRACCIATO!

Altro che offerte: qui si parla quasi di errore di prezzo! Oggi vi presentiamo un disco da 2,5 pollici allo stato solido che, di fatto, migliorerà le prestazioni di qualsiasi device più datato che avete in casa.

Il PNY CS900 SSD brilla per compatibilità e prestazioni. Con velocità di lettura e scrittura che raggiungono circa 520/550 Mb/s su computer compatibili con lo standard SATA III, questo SSD è in grado di migliorare anche del 50% le prestazioni di molti device. Anche i computer più datati, come un MacBook del 2010 che supporta solo lo standard SATA II, beneficeranno notevolmente da questo upgrade, con un miglioramento delle prestazioni tangibile.

L’installazione dell’SSD PNY CS900 è semplice, anche per chi non è particolarmente esperto di hardware. Questo SSD non solo offre un’alternativa più veloce rispetto agli hard disk tradizionali, ma contribuisce anche a ridurre i tempi di avvio del sistema e di caricamento delle applicazioni. Dopo averlo installato, soprattutto se utilizzate un PC Windows, dovrete procedere all’installazione del sistema operativo sul disco da fonti esterne. Se non siete pratici, acquistate il disco e portate il vostro computer compatibile da un installatore che si occuperà di riportare tutto com’era prima del cambio.

Visto il prezzo e viste le prestazioni, il disco allo stato solido PNY CS9000 da 120 GB, pur non offrendo uno storage molto ampio, è senza dubbio un prodotto da tenere in considerazione soprattutto per coloro i quali non solo soliti immagazzinare troppi file all’interno del proprio computer. Il prezzo di soli 14,55€ su Amazon grazie al ribasso del 27% lo rendono davvero perfetto per tutte le tasche. Approfittane subito!

