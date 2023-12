Stampa le foto in modo istantaneo con questa Fujifilm instax mini Link 2, oggi la paghi solo 109 euro!

Il colosso giapponese di stampa e foto Fujifilm ha ideato questo apparecchio per stampare le foto in tempo reale: instax mini Link 2 Clay White. Puoi anche aggiungere degli effetti e gestisci tutto da smartphone. Oggi puoi approfittare dello sconto del 16%, quindi lo paghi solo 109 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Fujifilm instax mini Link 2: le caratteristiche

Il colore nero della fotocamera-stampante di Fujifilm, ti porta in un nuovo mondo. Tutti i tuoi bei momenti, potrai scattare e stampare senza problemi e ovunque ti trovi. Dove il mondo virtuale incontra quello reale nasce instax mini Link 2, la stampante per smartphone per liberare la creatività e scattare istanti memorabili delle dimensioni di una carta di credito. Stampa la tua istantanea personalizzata con le numerose funzioni: sprigiona la fantasia e disegna in aria con la stampante, cattura un frame da un video, aggiungi cornici, filtri, scritte e stickers.

Dai festival, ai compleanni, ai viaggi, massima qualità delle immagini grazie alla modalità instax-Natural per un look classico o instax-Rich per una resa cromatica brillante e foto sempre al top. Seleziona lo scatto preferito, connettiti in modalità wireless e stampa facilmente ovunque ti trovi e da ogni tipo di smartphone per stampare gli istanti più belli della tua vita.

