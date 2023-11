Materializza i tuoi SOGNI con questa STAMPANTE 3D in OFFERTA

La stampante 3D è ormai da anni una realtà consolidata, un’autentica rivoluzione dell’imaging, mediante la quale si stampa praticamente di tutto, perfino armi o organi vitali nei modelli più sofisticati. Se da tempo pensi di cimentarti nel suo utilizzo ma vorresti “toccarla piano” essendo agli inizi con un modello entry level non particolarmente costoso, questa è l’offerta che fa per te! La stampante 3D Creality Ender 3 Neo è in realtà già un buon modello, che però grazie al coupon del 10% pagherai molto meno. Ovvero 233,10 euro! Ti basterò inserire una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Stampante 3D Creality Ender 3 Neo: le caratteristiche

La stampante 3D Creality Ender 3 Neo è dotata di un sensore CR Touch, in grado di identificare automaticamente l’altezza tra l’ugello e la piattaforma, la gamma di 16 punti e la compensazione intelligente rendono il letto di livellamento più facile e preciso. Vanta una scheda madre silenziosa a 32 bit che ha una maggiore capacità anti-interferenza, prestazioni più veloci e più stabili. Assicura che il funzionamento della macchina sia inferiore a 50db senza influire sullo studio e sul lavoro.

La stampante 3D utilizza un estrusore interamente in metallo per una maggiore forza di estrusione e una sinergia più fluida; è più resistente e garantisce un’alimentazione e un’uscita fluide, riducendo il rischio di blocco dell’ugello. Il dissipatore di calore ondulato amplia l’area di irradiazione, risolvendo efficacemente il problema del blocco. Le molle dello stampo in acciaio legato sono robuste e resistenti alla fatica. Forniscono un maggiore supporto alla piattaforma per una stampa stabile. Con Creality Ender 3 Neo non dovrai preoccuparti delle interruzioni di corrente, registra accuratamente i dati di stampa quando l’alimentazione è spenta, evitando guasti al modello e sprechi di materiali di consumo causati da interruzioni di corrente impreviste!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.