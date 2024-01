Stampante fotografica termica a prezzo MINI su Amazon (24,99€)

La mini stampante fotografica termica del marchio Gukkk rientra tra le offerte del giorno di casa Amazon, dove è in vendita a 24,99€ grazie allo sconto del 7% rispetto all’ultimo prezzo proposto. Ecco il link all’offerta.

La mini stampante fotografica termica è tra le migliori della sua categoria disponibili in questo momento sul mercato, soprattutto grazie ad alcune caratteristiche di punta come la batteria resistente e di lunga durata, la connessione immediata via Bluetooth e l’innovativa tecnologia di stampa termica senza inchiostro.

Mini stampante fotografica termica in offerta a 24,99€ su Amazon

Abbiamo davanti un modello interessante e innovativo da regalare a parenti, amici e fidanzati/e, grazie alla facilità di utilizzo che permette di stampare foto, adesivi, orari di lavoro, ecc. in maniera intuitiva e veloce.

Grazie alla connessione Bluetooth dell’applicazione Fun Print sarà possibile stampare direttamente dallo smartphone, e qualora la stampa dovesse perdere un po’ di nitidezza, dopo aver fatto numerose stampe, sarà sufficiente usare dell’alcol per pulire la barra laser della stampante, disponibile nel vano del caricatore della carta.

Design elegante, dimensioni ultra-compatte (tanto che è possibile inserirla dentro la tasca o la propria borsa quando si viaggia) e scatti fulminei sono gli elementi di forza di un articolo che continua a vendere tantissimo tra le famiglie con bambini e i veri appassionati di fotocamere mini.

La mini stampante fotografica termica è in offerta a soli 24,99€ su amazon.it. L’articolo è spedito da Amazon, questo significa che gli utenti abbonati a Prime non pagano le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.