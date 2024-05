Android 15 Beta 2: in arrivo la vibrazione adattiva

Nella Beta 2 di Android 15 Google ha aggiunto una feature molto interessante, la vibrazione adattiva. Questa funzione consente ai telefoni Pixel di utilizzare i microfoni per regolarne l’intensità e la forza. Da sempre possiamo settare a nostro piacimento quanto forte e di che durata è la vibrazione per le notifiche e le chiamate, con questa feature è Pixel a stabilirlo per noi. Se vogliamo ovviamente.

Ci pensa Pixel

A seconda di dove siamo, o di dove è poggiato il telefono, Pixel stabilirà in autonomia l’intensità della vibrazione. Questa feature va attivata, di default è spenta e si trova all’interno della voce “Vibrazione e feedback aptico”. Google ci tiene a specificare che i sensori dello smartphone, microfono compreso, non registrano audio, non ci sono quindi problemi di privacy in tal senso.

Questa nuova funzionalità si aggiunge a quella introdotta lo scorso anno con Pixel 7a, chiamata “Adaptive alert vibration” che ad esempio abbassava la forza della vibrazione quando il telefono è appoggiato su un tavolo con lo schermo acceso. Ora Pixel avrà contezza con maggior precisione di dove è collocato e dei suoni dell’ambiente circostante regolando la vibrazione di conseguenza.

Ovviamente questa non è solo l’unica nuova feature presente nella nuova release di Android, prevista per dopo l’estate. Sappiamo che in casa Google stanno lavorando a tantissime nuove funzionalità, a partire dall’integrazione totale con la nuova intelligenza artificiale Gemini, e più in generale ad un miglioramento costante delle prestazioni e dell’esperienza utente. Senza dimenticare ovviamente una ottimizzazione della batteria implementando una gestione che costi meno energia delle app aperte in background.