La veloce stampante HP LaserJet scontata del 40%: per casa e ufficio!

La stampante HP LaserJet M209dwe 6GW62E può essere utilizzata sia in casa che in ufficio. E’ una Stampante a Singola Funzione Laser, A4, Monocromatica, Fronte/Retro Automatico in b/n, 29 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di Piano Toner Instant Ink incluso con HP+, colore nero. Ora la paghi 107,99 euro, grazie allo sconto del 40%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

La stampante HP LaserJet M209dwe 6GW62E: le caratteristiche

La stampante a singola funzione laser HP LaserJet M209dwe 6GW62E stampa solo in bianco e nero e in fronte e retro automatico. Manca di scanner. E’ possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso. Fino a 29 ppm, laser, automatica, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 65 a 105 g/m², buste, cartoline, etichette e formati personalizzati.

Potrai beneficiare di Instant Ink, un servizio che ti consegna le cartucce toner a domicilio, quindi comodo e che ti permette di risparmiare. E’ compatibile con le cartucce toner originali HP 135A Nero (W1350A) e HP 135X. Nero (W1350X).‎ Le dimensioni compatte (27,95 x 35,5 x 20,5 cm) e il peso contenuto (5,6 Kg) la rendono ideale per tutti gli ambienti domestici o lavorativi.

