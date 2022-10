Stampante MINI ma con quello che ti serve: Epson garanzia TOP

Se sei alla ricerca di una stampante funzionale e di alta qualità per il tuo ufficio e la casa allora questa Stampante Inkjet WF-2010W di Epson sarà sicuramente il tuo prossimo acquisto.

Grazie alla promozione in corso su Amazon può essere tua a soli 82,40€ con l’offerta che ti permette di risparmiare il 10% sul suo prezzo totale.

Puoi riceverla a casa con una spedizione gratuita e veloce grazie al servizio in abbonamento di Amazon Prime perciò non perdere la tua occasione ora.

Stampe di qualità e ben definite con questa stampante Epson

Dal design piccolo e compatto, questa Stampante di Epson è perfetta se hai bisogno di stampare continuamente documenti, ma non preoccuparti potrai usarla in ufficio così come a casa. Sarai in grado di stampare sia in bianco e nero che a colori con cartucce facilmente rimovibili e installabili. Grazie la funzione di attacco al tuo WiFi potrai avviare la stampa in qualsiasi momento dai tuoi dispositivi in modo facile e diretto, ma potrai comunque anche collegarla tramite cavo Ethernet o cavo USB al tuo computer.

Questa stampante è dotata di un vassoio posteriore che potrà riuscire a contenere ben 100 fogli in modo da non doverla ricaricare tra una stampa e l’altra. Tieni conto che questa stampante ha soltanto la funzione di stampa, pertanto se avrai bisogno di copiare o scannerizzare qualcosa non ti sarà possibile, ma a conti fatti rimane una delle migliori stampanti per documenti e immagini per quanto riguarda costi e qualità.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista subito su Amazon la tua Stampante Inkjet WF-2010W di Epson al prezzo di 82€ grazie all’offerta del 10% in corso in questo momento. Se possiedi un abbonamento Amazon Prime potrai inoltre usufruire di spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia quindi non perdere la tua occasione ora.

