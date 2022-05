Star Wars: Skeleton Crew, arriva la serie con Jude Law. The Mandalorian torna a febbraio

Tempo di annunci importanti relativi all’universo di Star Wars in casa Disney Plus. Mentre in queste ore sono andate in onda le prime due puntate dell’attesissima serie Obi-Wan Kenobi, l’azienda ha annunciato la serie TV Star Wars: Skeleton Crew, che vedrà protagonista Jude Law, fornendo anche qualche dettaglio. Contestualmente è stata anche svelata la data di rilascio della terza stagione di The Mandalorian.

Star Wars sempre più protagonista su Disney Plus

Di Star Wars: Skeleton Crew a dire il vero non è emerso nulla di particolarmente eclatante, se non la conferma di uno dei protagonisti, come scritto prima l’attore Jude Law, visto all’opera in decine di film di successo, da Il talento di Mr. Ripley a Ritorno a Cold Mountain, passando per i vari Closer, Sherlock Holmes eA.I. – Intelligenza artificiale, giusto per citarne alcuni.

Di certo, a detta degli ideatori la serie TV sarà ispirata ai classici film d’avventura degli anni ’80 prodotti da Amblin Entertainment come The Goonies, Ritorno al Futuro ed E.T, giusto per fare degli esempi.