Steam aggiunge giochi gratis per tutti: uno è un regalo inaspettato

Steam rimane ancora oggi la piattaforma numero uno in assoluto per tutti gli amanti dei videogiochi per PC. Si tratta di un servizio gratuito che mette a disposizione un catalogo infinito di titoli di ogni genere ed età. Che si possono comprare o scaricare senza costi aggiuntivi, per poi averli sempre disponibili nella propria libreria personale.

Per poter fidelizzare la propria community, di tanto in tanto ci sono alcuni regali che sono spesso delle chicche assolute. Proprio in questo senso, di recente Steam ha deciso di aggiungere alcuni giochi gratis che si possono scaricare anche ora sul proprio account. Ce ne sono di diversi che sicuramente faranno il boom di download. Uno in particolare, assolutamente inaspettato e che è tutto da provare.

Giochi in regalo su Steam: di quali si tratta

Dopo le promozioni del mese di novembre, Steam parte col botto anche a dicembre proponendo alcuni fantastici regali per tutti i suoi utenti. C’è in particolare un nuovo download gratuito che arriva in anticipo rispetto al Natale: Peggle Extreme. L’arcade game di Electronic Arts è stato sviluppato da PopCap Games in collaborazione con Valve.

Se conosci la saga, allora già saprai cosa sono le sfide classiche dove fare più punti possibile sparando alcune palline. La novità di questo capitolo è che le atmosfere sono completamente riviste dal fondatore e direttore Gabe Newell. Che spesso strizzano l’occhio ad altri videogiochi che hanno fatto la storia.

Alcuni esempi? Ci sono schermi e suoni che riprendono alcune saghe storiche come Half Life 2, Team Fortress e Portal. Chiamata così proprio per dare il senso di sfida estrema, Peggle Extreme è un gioco che devi scaricare ora se hai un account su Steam attivo. Non trattandosi di un titolo particolarmente pesante dal punto di vista grafico, non ti servirà nemmeno disporre di un PC di ultima generazione con componenti troppo avanzate e recenti.