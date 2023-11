SteelSeries Rival 5: il mouse per i tuoi giochi ad un prezzo SUPER!

Approfittare degli sconti online può essere super conveniente, soprattutto quando si tratta di accessori gaming di alta qualità. In questo momento, tutti gli appassionati di videogiochi possono acquisire l’ottimo mouse da gaming SteelSeries Rival 5 su Amazon con un ribasso del 14%, a soli 49,99€. Non aspettare! Compralo subito!

Il mouse cablato di livello e bello da vedere

Con un peso di soli 80 grammi, il Rival 5 è un gioiello di leggerezza e resistenza, studiato per sopportare lunghe sessioni di gioco senza affaticare la mano. Ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza di utilizzo ottimale. Il design ergonomico è studiato per adattarsi alla perfezione alla mano del giocatore, garantendo una presa sicura e confortevole in ogni situazione.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il sensore ottico TrueMove Air che offre una precisione di 18.000 CPI. Questo sensore garantisce una risposta immediata ad ogni movimento, assicurando così un’esperienza di gioco fluida e reattiva in ogni situazione.

Non solo performance, ma anche personalizzazione: il SteelSeries Rival 5 è dotato di 9 tasti completamente programmabili attraverso un’app dedicata. Questo permette ai gamer di adattare il mouse alle proprie necessità. A ciò si aggiunge un tocco di colore dato dalle strisce RGB che possono essere impostate secondo i gusti personali, rendendo la propria postazione unica.

Con il SteelSeries Rival 5, si ha la certezza di acquistare non solo un mouse, ma un vero e proprio compagno di giochi, affidabile e reattivo, che saprà rispondere con precisione ad ogni tuo comando.

Questa è una di quelle opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di un mouse da gaming che combini qualità costruttiva, precisione e un prezzo molto interessante. Su Amazon, il SteelSeries Rival 5 è disponibile a soli 49,99€ grazie allo sconto del 14%. Si tratta sicuramente di un prezzo competitivo per un accessorio che promette di cambiare le regole del gioco e arricchire anche visivamente la propria postazione da gaming.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.