Storage extra con l'Hard Disk esterno da 4TB in offerta speciale su Amazon

Hai bisogno di uno storage extra per conservare tutti i tuoi file più importanti ed averli sempre a portata di mano per ogni evenienza? Abbiamo la soluzione adatta a te! Si tratta del Seagate Portable Drive da 4 TB, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto conveniente dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offerta, è a tempo limitatissimo!

Seagate Portable Drive da 4 TB: massima capacità e sicurezza

Il Seagate Portable Drive da 4 TB è un hard disk esterno che garantisce uno spazio enorme per poter archiviare qualsiasi contenuto e file, anche quelli più pesanti.

Nello specifico, è possibile memorizzare e utilizzare di 4 TB di contenuti con la massima semplicità e sicurezza anche quanto sei in viaggio.

Si caratterizza anche per una versatilità eccellente in quanto l’unità è progettata per essere usata con computer sia Windows che Mac, oltre a consentire di eseguire facilmente il backup mediante selezione e trascinamento. Allo stesso tempo, la configurazione è più semplice che mai in quanto è sufficiente collegarla ad un computer perché venga riconosciuta automaticamente, senza bisogno di alcun software.

Inoltre, la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie alla tecnologia plug-and-play grazie al cavo USB 3.0 da 46 cm incluso. Per finire, potrai archiviare tutto ciò che vuoi senza il rischio di perdere i dati grazie a due anni del servizio Rescue Services Data Recovery Services inclusi.

