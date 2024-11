Storage extra con l'SSD Interno Samsung da 4TB: oggi risparmi più di 200€ (-43%)

Per potenziare il tuo pc al massimo ed avere a disposizione un spazione enorme a disposizione, non farti scappare l’SSD Interno da 4TB Samsung Memorie 990 PRO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 272 euro con uno sconto Black Friday del 43%.

In questo modo potrai risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

SSD Interno da 4TB Samsung Memorie 990 PRO: tutte le specifiche tecniche

L’SSD Interno da 4TB Samsung Memorie 990 PRO permette di aumentare al massimo il tuo storage, ad è perfetta per PC potenti e Sony Playstation 5.

Innanzitutto offre una velocità di lettura e di scrittura sequenziali straordinari che arrivano fino a 7450/6900 MB/s avvicinandosi alla massima performance di PCIe 4.0. Inoltre, è in gradi di ridurre i consumi con un miglioramento della performance di oltre il 50%/W rispetto al modello precedente, rendendo possibile raggiungere le massime performance con un’efficienza energetica ottimale.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie al controller rivestito di nichel e all’avanzato algoritmo di controllo termico che gestiscono il calore, assicurando prestazioni costanti. Nello specifico, il dissipatore di calore regola la temperatura del chip NAND, mentre la tecnologia Dynamic Thermal Guard mantiene livelli di temperatura ottimali.

Inoltre, il software Samsung Magician ne ottimizza l’utilizzo in quanto permette di proteggere i tuoi dati, ottenere aggiornamenti, monitorrea lo stato di salute del drive e impostare anche combinazioni di colore dei LED.

