Storage extra per i tuoi giochi con l'Hard Disk da 500GB a mini prezzo su eBay

Hai bisogno di più memoria per tutti i tuoi videogiochi, anche quelli più complessi e pesanti? Ecco la soluzione ideale per te ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Hard Disk da gaming Western Digital, oggi disponibile su eBay a soli 50 euro con un mega sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Hard Disk da gaming Western Digital: più spazio per tutti i giochi che vuoi

L’Hard Disk da gaming Western Digital rappresenta uno storage extra per i tuoi videogiochi, anche quelli più complessi e pesanti.

Innanzitutto si contraddistingue per le sue alte velocità di lettura e scrittura che consentono di migliorare significativamente i tempi di avvio del sistema operativo, il caricamento delle applicazioni e il trasferimento dei file. Inoltre garantisce sempre consumi ridotti rispetto agli hard disk tradizionali, contribuendo a prolungare la durata della batteria nei pc portatili.

Nello specifico, la velocità dell’Hard Disk è davvero impressionante grazie alla tecnologia di storage PCIe Gen4, anche se ricordiamo che in più è retrocompatibile con PCIe Gen3.

Lo spazio di memoria della scheda è di 500 GB così da poter archiviare una grande quantità di file sempre nella massima sicurezza. Allo stesso tempo, le applicazioni sono davvero tante e potrai utilizzarla con notebook, pc portatili gaming e pc desktop gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.