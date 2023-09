Striscia LED lunga 5 METRI a soli 10 EURO: ma è un'OFFERTA A TEMPO, meglio sbrigarsi!

Una striscia LED è ideale per rendere più vivace il proprio ambiente domestico o il proprio locale (pub, lounge bar, ristorante, ecc.). Potrai animare feste, cerimonie o addobbare casa durante le feste di Natale. Oggi la striscia LED Onstuy lunga ben 5 metri, quindi ricoprente a sufficienza spazi larghi, la paghi solo 10,57 euro grazie a un’offerta a tempo. Avrai in dotazione anche un coloratissimo telecomando con 24 tasti, così potrai personalizzare la luce emessa come meglio desideri!

ONSTUY Striscia LED 5 metri: tutti i vantaggi

La striscia LED ONSTUY utilizza un sofisticato chip LED SMD 5050 ad alta luminosità e alta qualità. Il nastro è flessibile, può essere piegato e avvolto a piacimento, quindi si ripone facilmente o puoi portarlo dove vuoi. Non essendo impermeabile si consiglia un uso esterno solo in caso di assenza di piogge o di fitta umidità. Grazie al fatto che siano lunghe 5 metri potrai ricoprire ampi spazi come camera da letto, soggiorno, cucine, soffitti, schienali TV, scale, bar, feste, ecc. Grazie al telecomando IR a 24 tasti, è possibile ottenere RGBW e altri 12 colori diversi, 4 modalità flash dinamiche e 6 regolazioni della luminosità, potrai creare un grande effetto luminoso.

Il forte nastro adesivo blu posto sul retro consente di attaccarlo facilmente senza dover modificare alcunché delle pareti. Ha l’adattatore di alimentazione certificato CE AC 220V-240V, con protezione da cortocircuito e protezione antincendio. L’adattatore è realizzato in materiale ignifugo, anche in una situazione imprevista, non prenderà fuoco e ha assoluta garanzia di sicurezza. Ci sono segni tagliabili tra ogni 3 LED, è possibile ridurre la striscia di luce extra e regolarla per il corretto lunghezza.

Beneficerai della garanzia di 1 anno e di tutta l’assistenza post-vendita. Oggi paghi tutto questo a soli 10,57 euro, ma è un’offerta a tempo, quindi conviene fare presto!

