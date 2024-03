Su Canon Store sono arrivati i risparmi pasquali: ottieni fino a 300€ di sconto

Sul Canon Store è disponibile una nuova promozione per festeggiare l’arrivo imminente della Pasqua. Su una selezione di fotocamere, stampanti e obiettivi è possibile ottenere fino a 300 euro di sconto, con la consegna standard gratuita per tutti gli ordini di importo pari o superiore a 30 euro.

Tra le migliori offerte segnaliamo la fotocamera Canon EOS 4000D completa di obiettivo 18-55mm, una borsa e una scheda SD, in offerta a 429,99 euro e in esaurimento (50 euro di sconto). Un’altra proposta allettante ha per protagonista la mirrorless Canon EOS R50, con obiettivo RF-S 18-45mm, scheda SD e zaino, in promo a 899,99 euro invece di 1.079,99 euro (grazie a uno sconto di 180 euro).

Canon Store: online la nuova promozione di Pasqua

La nuova promozione di Pasqua del Canon Store consente di beneficiare di uno sconto fino a 300 euro sull’acquisto di un prodotto a scelta tra una selezione di fotocamere, stampanti e obiettivi. Ecco i migliori articoli al momento disponibili:

Tutti gli altri articoli che partecipano alla promo pasquale sul sito canon.store.it sono disponibili a quest’altra pagina. Ti confermiamo che la spedizione è gratuita per tutti gli ordini di importo pari o superiore a 30 euro, con la possibilità di restituire il prodotto gratuitamente entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.