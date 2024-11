Suono a 360 gradi con l'Altoparlante Bluetooth impermeabile in offerta schock

Crea l’atmosfera giusta ovunque tu sia con la tua musica sfruttando l’Altoparlante Bluetooth Ultimate Ears WONDERBOOM 4! Oggi è disponibile su Amazon a soli 74 euro con uno sconto top del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è limitata e le scorte sono in esaurimento!

Altoparlante Bluetooth Ultimate Ears WONDERBOOM 4: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Altoparlante Bluetooth Ultimate Ears WONDERBOOM 4 è un gadget tech super versatile che offre un suono a 360 gradi ancora più potente nonostante le dimensioni ridotte.

Questo dispositivo è progettato per un suono stereo completo: basterà toccare il pulsante Outdoor Boost quando sei all’aperto, oppure usare la nuova modalità Podcast per rendere la voce più chiara e intensa. Un’altra caratteristica importante dello speaker è la sua autonomia davvero estesa che arriva ad offrirti fino a 14 ore di riproduzione musicale no-stop.

Inoltre, grazie al grado di protezione IP67, questo modello impermeabile può essere immerso in 1 metro d’acqua per 30 minuti. Per di più è protetto dalla polvere, quindi è ideale per la piscina, la spiaggia, la doccia o qualsiasi altra attività all’aria aperta.

Per avere un suono ancora più potente, creando una vera e propria atmosfera di festa, è possibile anche associare due altoparlanti. La modalità di uitlizzo in questo caso è semplicissima: basterà premere una volta per Doppio suono, e premere di nuovo per il vero audio stereo da entrambi gli altoparlanti, con canali destro e sinistro.

Oggi l’Altoparlante Bluetooth Ultimate Ears WONDERBOOM 4 è disponibile su Amazon a soli 74 euro con uno sconto top del 28%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è limitata e le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.