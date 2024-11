Suono spaziale cinematografico con le CMF by Nothing Buds Pro 2 in sottocosto

Ecco per te gli auricolari del momento ad un prezzo davvero mai visto prima! Stiamo parlando delle CMF by Nothing Buds Pro 2, oggi disponibili su Amazon a soli 45 euro con un super sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, è a tempo limitatissimo!

CMF by Nothing Buds Pro 2: le specifiche tecniche degli auricolari

Le CMF by Nothing Buds Pro 2 si contraddistinguono per l’innovativa tecnologia LDAC che regala un suono nitido ed estremamente chiaro in qualsiasi ambiente tu sia.

Inoltre vantano un effetto audio spaziale che si basa sul modello HRTF che garantisce un suono spaziale cinematografico supportato da un numero illimitato di dispositivi Bluetooth e sorgenti audio. Questo vuol dire che il suono ti avvolgerà completamente, proprio come in un film, sfruttando l’audio ad alta definizione con tecnologia Dirac e Ultra Bass Technology 2.0.

Il fiore all’occhiello di queste cuffie è il selettore smart che sul mercato è il primo personalizzabile nel settore. La modalità di utilizzo è semplicissima: basterà ruotare per regolare il volume e gestire la riproduzione, premere per controllare la cancellazione del rumore, attivare l’assistente vocale, passare alla modalità a bassa latenza o disattivare il microfono durante le riunioni.

Anche la nitidezza del suono sarà sempre impeccabile in quanto i dispositivi rilevano e compensano automaticamente l’eventuale dispersione di rumore tra l’auricolare e il condotto uditivo, garantendo una cancellazione ottimale del rumore.

