Super Coupon sconto Amazon sul Robot che aspira e lava in un attimo

Vorresti avere sempre casa impeccabile senza il minimo sforzo? Allora prova il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti NARWAL Freo Z Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 899 euro grazie ad un coupon di sconto di 50 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? I coupon sconto potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti NARWAL Freo Z Ultra: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti NARWAL Freo Z Ultra è dotato di doppie telecamere RGB abbinate ai chip AI che offrono una visione e una capacità decisionale simili a quelle umane per una pulizia adattiva in tempo reale, una pianificazione precisa dei percorsi e l’evitamento intelligente degli ostacoli.

Nello specifico, identifica oltre 120 oggetti e li localizza con precisione millimetrica per evitare ostacoli fino a 8 mm e pulire il più vicino possibile. Per di più, è capace di trovare percorsi intelligenti, evitare gli ostacoli e muoversi senza problemi anche in ambienti domestici complessi per un funzionamento senza preoccupazioni.

Un’altra caratteristica importante è la sua intensa aspirazione a 12.000Pa che rimuove il 99% dello sporco da pavimenti, tappeti e fessure. Inoltre, questo modello ha aggiornato la spazzola zero-grovigli a 2.0, che gira ad alta velocità pur mantenendo la silenziosità, e porta il tasso di aggrovigliamento dei capelli allo 0% così da ottenere una pulizia sempre impeccabile.

