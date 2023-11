Forse avrai visto il simpaticissimo ed eroico idraulico Super mario bros. in tutte le salse, ma mai trasformarsi in un elefante! Bene, con Wonder vedrai anche questa nuova versione del mitico personaggio Nintendo. Il gioco Super Mario bros Wonder per Nintendo Switch ora lo paghi molto meno grazie al coupon Novedays da inserire al momento dell’acquisto. E così, lo pagherai quasi dieci euro in meno rispetto al prezzo di listino: solo 55,08 euro! Ma devi affrettarti: l’offerta scade il 19 novembre 2023, oltre all’esaurimento scorte!

Super Mario bros Wonder: le caratteristiche

Super Mario bros Wonder cela tante belle novità, tanto che gli addetti ai lavori non hanno tardato a descriverlo come una rivoluzione nel mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D. Ciò grazie all’introduzione dei «fiori meraviglia» che trasformano il gameplay in modi imprevedibili! Divertiti con questa straordinaria nuova avventura dell’iconico eroe Nintendo. Consente anche di giocare in Multiplayer in locale fino a 4 persone, per serate all’insegna del divertimento condiviso tra amici e in famiglia! Una bella occasione anche in vista delle festività natalizie.

Nuovo potenziamento di Mario che gli permette di trasformarsi in Mario elefante. Oltre ai classici personaggi (Mario, Luigi, Toad e Peach), in questo gioco sarà possibile impersonare anche Daisy e Yoshi. In quanto 2D, il gioco risulta facilmente approcciabile e fruibile da parte di giocatori di tutte le età. Quindi dal nonno al nipotino, tutti possono essere coinvolti!

Se ti affretti lo pagherai quasi dieci euro in meno rispetto al prezzo di listino: solo 55,08 euro! Ma devi affrettarti: l’offerta scade il 19 novembre 2023, oltre all’esaurimento scorte!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.