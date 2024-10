Super offerta Prime sulla Friggitrice ad aria Moulinex 2-in-1 con griglia in alluminio

Rivoluziona la tua cucina con un elettrodomestico che è ormai un vero e proprio must-have anche per chi è alle prime armi con i fornelli! Parliamo della Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL, oggi disponibile su Amazon solo per i clienti Prime a 89 euro con uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione bomba, le scorte sono in esaurimento!

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL: modalità di utilizzo e funzionalità

La Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL è un vero e proprio must-have se vuoi sbizzarrirti con ricette gustose ma sane allo stesso tempo.

Questo gioiellino, sfruttando la circolazione di aria calda all’interno del cestello, permette di cucinare qualsiasi tipologia di alimento rendendolo croccante all’esterno e morbido all’interno senza il minimo utilizzo di olio. Inoltre la sua ampia capacità di 6.5 litri permette di preparare pietanze anche per otto persone, quindi risulta perfetta per le tue cene o feste tra amici e parenti.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai anche grazie agli 8 programmi di cottura predefiniti tra cui scegliere: Patatine fritte, Nuggets, Pollo arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure e Dolci. Tra l’altro puoi personalizzare il tuo spazio di cottura e risparmiare tempo con il divisore facile da rimuovere, per passare dalla cottura di ingredienti oversize in un unico spazio alla duplice cottura.

Per di più, questo modello è dotato anche di una griglia in alluminio pressofuso, per cuocere carne tenera e succosa e verdure cotte a puntino senza lasciare odori sgradevoli in cucina.

Oggi la Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL è disponibile su Amazon solo per i clienti Prime a 89 euro con uno sconto del 18%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione bomba, le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.