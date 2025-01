Svendita folle sulla Friggitrice ad aria Moulinex XL: offerta in scadenza

Vuoi seguire un’alimentazione più sana ma senza rinunciare al gusto? Allora non farti scappare la promozione sulla Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry XL Surface! Oggi è disponibile su Amazon a soli 109 euro con un super sconto del 29%.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche pagare in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry XL Surface: tutte le funzionalità

La Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry XL Surface è ideale per preparare ricette gustose e salutari allo stesso tempo grazie all’innovativa circolazione di aria calda che permette di evitare l’uso di olio.

Il cestello spazioso a capacità XL consente di cucinare davvero in abbondanza:. basti pensare che è possibile preparare fino a 1 kg di patatine fritte, 25 cosce di pollo, pizze fino a 27 cm, 6 filetti di pesce, 12 biscotti, 30 crocchette, 10 fette di pancetta e molto altro.

Nonostante ciò, il design compatto del dispositivo permette di ottimizzare lo spazio in cucina e di inserirlo in qualsiasi angolo nella massima comodità.

Nello specifico, la tecnologia di frittura ad aria Moulinex Extra-Crisp, con elementi riscaldanti in alto e in basso e circolazione dell’aria calda a 230°, assicura risultati croccanti e appetitosi per un’ampia varietà di alimenti così potrai sbizzarrirti in cucina con tantissime ricette.

In più, la modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie alla finestra di osservazione che consente di monitorare l’avanzamento della cottura degli alimenti senza necessità di aprire il cestello, mentre con l’intuitivo pannello di controllo digitale puoi regolare facilmente il programma, la temperatura e il tempo di cottura.

