Swiitol C18 Pro 18W: incisore laser ad un SUPER PREZZO!

Swiitol C18 Pro 18W offre una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia per soddisfare le esigenze sia degli amatori che dell’industria manifatturiera. Grazie alla tecnologia più recente, è in grado di eseguire incisioni ad alta velocità fino a 30000mm/min, raddoppiando la velocità del modello precedente. La sua struttura innovativa, che include un design a cursore lineare + catena a cinghie, migliora l’accuratezza strutturale e ottimizza l’organizzazione del cablaggio, garantendo maggiore precisione e stabilità.

Dotato di una nuova sorgente luminosa con focale di 50mm, questo incisore laser offre tagli di altissima qualità e precisione, supportando anche l’incisione multicolore su metallo in acciaio inossidabile. Grazie al nuovo dispositivo di messa a fuoco, è possibile regolare la messa a fuoco con maggiore precisione, facilitando e migliorando ulteriormente la qualità dei tagli. Il controllo tramite APP di seconda generazione offre una libreria materiali per il taglio, funzioni di design avanzate e una connessione stabile, garantendo un’operatività più comoda e migliorando l’efficienza del lavoro.

La macchina è dotata di una scheda madre a 32 bit, che gestisce più unità di flusso e dati in modo più rapido, garantendo un notevole aumento dell’efficienza lavorativa. La tecnologia di accoppiamento a doppio punto di compressione offre un’area di messa a fuoco laser ultrafine, con risultati di taglio e incisione eccezionali su una varietà di materiali, mentre il design del filtro di protezione per gli occhi offre una protezione dal 97% dei raggi ultravioletti, eliminando la necessità di indossare occhiali protettivi durante l’uso. Con queste caratteristiche avanzate, Swiitol C18 Pro 18W si conferma come una scelta ideale per coloro che cercano prestazioni elevate e versatilità nel campo dell’incisione laser.

