Switch HDMI UGREEN scontatissimo al -30%: promo esclusiva da non perdere

Ottimizza la tua postazione di studio o di lavoro, evitando cavi e fili ingombranti, con lo Switch HDMI UGREEN! Oggi è disponibile su Amazon a soli 41 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è davvero conveniente e le scorte sono in esaurimento!

Switch HDMI UGREEN: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Switch HDMI UGREEN consente di collegare 3 sorgenti HDMI (PC/PS5/Xbox) allo stesso schermo, che sia TV o videoproiettore, e di passare da una sorgente all’altra semplicemente facendo clic su un pulsante. Ciò evita di scollegare e ricollegare costantemente i cavi HDMI e di danneggiare la porta in questione.

A livello tecnico, questo dispositivo supporta la qualità 4K nativa e l‘elevata frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, eliminando virtualmente il ritardo e il motion blur, per un’esperienza di gioco fluida come non mai: così facendo potrai sentirti sempre protagonista dei tuoi contenuti multimediali preferiti e vincere anche le sfide più complesse.

La compatiblità è elevatissima tanto che può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi con interfaccia HDMI standard: laptop, PS5, PS4, PS4 Slim, Xbos Series S, Xbox One, Xbox 360, lettore Blu Ray, decoder TNT, TV Stick, Chromecast, TV Box, DVD, HDTV, schermo, monitor, proiettore e così via.

Inoltre il gadget viene fornito con un telecomando a infrarossi che ti consente di scegliere direttamente la sorgente HDMI che desideri visualizzare tramite i pulsanti digitali sul telecomando.

