Tablet Lenovo di ultima generazione a poco più di 100€: promo esclusiva Amazon

Ecco per te una straordinaria opportunità che non puoi farti scappare: il Lenovo Tab M10 3° Gen è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 109 euro, con uno sconto del 22% che lo rende irresistibile! Questo tablet da 10.1 pollici è l’alleato perfetto per il tuo intrattenimento e le attività quotidiane, combinando potenza, praticità e un design compatto a un costo accessibile. Scopri l’offerta su Amazon e approfittane subito!

Immagini cristallini e prestazioni eccellenti

Grazie al display da 10.1 pollici WUXGA (1920×1200) di questo Tablet Lenovo, ogni immagine sarà nitida e vivida, garantendo un’esperienza visiva senza paragoni. La tecnologia IPS e la copertura sRGB assicurano colori brillanti, mentre la luminosità di 320 nits lo rende perfetto per qualsiasi condizione di luce. Inoltre, il trattamento anti-impronte ti permette di goderti lo schermo sempre pulito e impeccabile.

Sotto la scocca, il processore Unisoc T610 octa-core con architettura avanzata (2 core Cortex-A75 e 6 core Cortex-A55) assicura prestazioni fluide e veloci. Naviga, guarda video, gioca e lavora senza rallentamenti: tutto è possibile con il Lenovo Tab M10.

Una batteria da 5000mAh ti garantisce fino a 10 ore di riproduzione video continua, ideale per giornate piene di attività o maratone di serie TV. E quando arriva il momento di ricaricare, bastano meno di 3 ore e mezza per tornare al massimo della carica. Mai più interruzioni fastidiose!

Spazio e connettività al top

Con 4GB di RAM LPDDR4x e 64GB di memoria interna (espandibile tramite scheda microSD), avrai tutto lo spazio necessario per app, file e contenuti multimediali. Il supporto al WiFi 5 e il sistema operativo Android 11 completano il pacchetto, offrendo un’esperienza di utilizzo aggiornata e sicura.

Con un peso di soli 460 grammi e una colorazione elegante Storm Grey, il Lenovo Tab M10 è facile da trasportare ovunque. Le dimensioni compatte (25,9 x 17,5 x 4,2 cm) lo rendono perfetto per l’uso quotidiano, a casa o in movimento.

Non perdere l’occasione di portare a casa un dispositivo così completo a un prezzo così conveniente. Vai subito su Amazon e acquista il Lenovo Tab M10 3° Gen a soli 109 euro con un super sconto del 22%: la disponibilità è limitata e l’offerta non durerà per sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.