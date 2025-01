Tablet Lenovo di ultima generazione in offerta schock su Amazon

Hai bisogno di un tablet versatile da utilizzare sia a lavoro che per l’intrattatenimento quotidiano? L’alternativa migliore è il Lenovo Tab M11, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Lenovo Tab M11: specifiche tecniche e funzionalità

Il Lenovo Tab M11 è un tablet di ultima generazione da sfruttare in modo ottimale sia a lavoro che a casa per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Si contraddistingue per la straordinaria risoluzione FullHD+ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits del display IPS da 11″ che permette di immergerti nei tuoi contenuti preferiti con immagini brillanti dalle tonalità vivide e i dettagli minuziosi.

Inoltre è ultrasottile a soli 7,55 mm e con un peso da record di appena 465 g, oltre ad avere una robusta struttura in alluminio che unisce leggerezza e resistenza: in questo modo potrai portarlo davvero ovunque nella massima comodità.

Allo stesso tempo vanta un’espansione di archiviazione incredibile con i 128GB, ampliabili fino a 1 TB tramite MicroSD Card. In più, sfruttando il supporto exFAT, i tuoi documenti più importanti saranno al sicuro e sempre a portata di mano.

Per finire, il suo potente CPU octa-core unito ad Android 13 permette di svolgere qualsiasi operazione in maniera sempre ottimale super fluida.

Oggi il Lenovo Tab M11 è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.