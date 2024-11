Tablet Lenovo in sottocosto: approfitta subito dell'offerta Black Friday Amazon

Sei alla ricerca di un tablet nuovo da portare in ufficio ed anche in viaggio? La soluzione perfetta è il Lenovo Tab M11, oggi disponibile su Amazon a soli 219 euro grazie ad uno sconto del 22% lanciato in occasione del Black Friday.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare anche il pagamento in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione per accaparrarti un dispositivo di ultima generazione ad un prezzo stracciato!

Lenovo Tab M11: tutte le specifiche tecniche del tablet

Il Lenovo Tab M11 è un tablet di ultimissima generazione che riesce ad accontentare le esigneze di qualsiasi tipologia di utente.

In primis, vanta una potente CPU octa-core MediaTek Helio che garantisce prestazioni ottimali in ogni campo, così da poter eseguire tutto in maniera efficiente e fluida, che si parli di progetti professionali impegnativi o di videogiochi complessi.

Tra l’altro potrai sfruttare la massima efficienza dell’innovativo Android 13 con tutte le funzionalità più recenti, oltre ad approfittare di due anni di sicurezza e continui aggiornamenti per non perdere mai un colpo.

Questo modello è dotato di un enorme display IPS da 11 pollici con risoluzione FullHD+ WUXGA, e vanta un’espansione di archiviazione incredibile con i 128GB, ampliabili fino a 1 TB tramite MicroSD Card. Per di più ha una robusta struttura in alluminio che unisce leggerezza e resistenza: ha uno spessore di soli 7,55 mm e pesa solo 465 grammi.

