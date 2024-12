Tablet multiaccessoriato con Android 14 in super sconto: arriva prima di Natale

Hai bisogno di un tablet che sia adatto a lavoro come a casa per l’intrattenimento quotidiano? Allora prova il Tablet TECLAST P30T con Android 14, oggi disponibile su Amazon a soli 114 euro con uno sconto bomba del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, la consegna è prevista prima di Natale!

Tablet TECLAST P30T con Android 14: tutte le specifiche tecniche

Il Tablet TECLAST P30T innanzitutto è dotato del più recente sistema operativo Android 14 che offre prestazioni molto più fluide e veloci, oltre ad un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Inoltre, con l’ottimizzazione Ai più intelligente, hai a disposizione nuove funzionalità come la nuova modalità touch dei gesti e la modalità scura globale.

Questo modello è dotato del processore T606 A75 CPU e una GPU Mali-G57 che offre prestazioni eccellenti per quanto riguarda qualsiasi operazione tu stia svolgendo, sia a lavoro che a casa. In più ha 12GB di RAM e 128GB di ROM con possibilità di utilizzare una Micro SD che consente l’espansione della memoria fino a 4TB per offrire un’eccezionale esperienza multitasking.

Tra l’altro il tablet ha uno spessore sottile di soli 7.8 mm e un peso leggero di circa 440 grammi che lo rendono più comodo da trasportare nella massima tranquillità. Per finire, vanta una ricca dotazione di accessori che lo rendono più versatile che mai tra cui una tastiera Bluetooth, un mouse wireless e una custodia protettiva.

Oggi il Tablet TECLAST P30T con Android 14 è disponibile su Amazon a soli 114 euro con uno sconto bomba del 32%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, la consegna è prevista prima di Natale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.