Tablet per bambini Android 13 con l'83% di sconto: lo paghi SOLO 99€ invece di 599€

Al giorno d’oggi sono sempre di più i bambini che possiedono o comunque utilizzano dispositivi elettronici come smartphone e tablet. In quest’ultimo caso c’è tutto un mercato che realizza specificatamente per i più giovani, come ad esempio questo targato DOOGE che tra l’altro costa pochissimo grazie al super sconto dell’83% su Amazon: appena 99€.

Tablet per bambini da 8” con Android 13: bomba da Amazon

Il tablet per bambini Android 13 di DOOGEE, il T20MINI KID, è l’opzione perfetta per i genitori che cercano un dispositivo educativo e divertente per i propri figli. Dotato di un display da 8,4 pollici, questo tablet offre un’esperienza visiva coinvolgente per i bambini mentre esplorano il mondo digitale.

Con una potente configurazione hardware, tra cui 9 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite scheda TF, il T20MINI KID garantisce prestazioni fluide e spazio di archiviazione sufficiente per le app, i giochi e i contenuti multimediali dei bambini.

Con una potente configurazione hardware, tra cui 9 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite scheda TF, il T20MINI KID garantisce prestazioni fluide e spazio di archiviazione sufficiente per le app, i giochi e i contenuti multimediali dei bambini.

