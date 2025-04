Tablet TECLAST con Android 15 in doppia promozione su Amazon

Il TECLAST T60AI, un tablet dalle prestazioni eccezionali, oggi è disponibile su Amazon a soli 149 euro invece di 239,98€, grazie ad uno sconto del 12% ed un coupon aggiuntivo di 60 euro da applicare al momento dell’ordine. Un’occasione da non perdere per chi cerca un dispositivo versatile, potente e dal design elegante, perfetto per il lavoro e l’intrattenimento. Approfitta subito di questa promozione imperdibile!

Un tablet che ridefinisce il rapporto qualità-prezzo

Con il suo display BOE da 12 pollici e una risoluzione 2K (2000×1200 pixel), il TECLAST T60AI offre un’esperienza visiva superiore. La tecnologia TDDI garantisce colori brillanti e vividi, mentre la protezione per gli occhi ti consente di usarlo per ore senza affaticarti. Che tu stia guardando film, lavorando su documenti o navigando sul web, questo schermo ti conquisterà.

Sotto la scocca troviamo un processore Octa-core Allwinner A733, con due core Cortex-A76 da 2.0 GHz e sei core Cortex-A55 Smart AI. Abbinato a 6GB di RAM LPDDR5, espandibili virtualmente fino a 16GB, e a uno storage UFS 3.1 da 128GB (ampliabile fino a 4TB con microSD), il tablet garantisce fluidità e velocità in ogni operazione. Dalla produttività al gaming, nulla è fuori portata per questo dispositivo.

Modalità PC e connettività avanzata

Il TECLAST T60AI non è solo un tablet: grazie alla modalità PC, può trasformarsi in un vero e proprio computer portatile. Basta abbinarlo a una tastiera e un mouse per lavorare in modo ancora più comodo ed efficiente. Inoltre, la connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.4 assicura trasferimenti dati rapidi e connessioni stabili, ideali per chi è sempre in movimento.

La batteria da 8000 mAh offre tra le 10 e le 13 ore di utilizzo continuo, garantendo una giornata intera di produttività o intrattenimento senza interruzioni. Il design in metallo con bordi curvi e uno spessore di soli 8,2 mm rende il TECLAST T60AI un dispositivo non solo performante, ma anche estremamente elegante e piacevole da maneggiare.

Con l’ultima versione di Android 15, il tablet offre funzionalità avanzate e una maggiore protezione della privacy. La porta USB-C supporta la ricarica rapida e il collegamento a monitor esterni, ampliando ulteriormente le possibilità d’uso. E per completare l’esperienza, nella confezione sono inclusi una penna e una custodia protettiva, accessori indispensabili per chi vuole sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo.

Il TECLAST T60AI è il compagno ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia. Oggi è disponibile su Amazon a soli 149 euro grazie ad uno sconto del 12% ed un coupon aggiuntivo di 60 euro. L’offerta è valida solo per un periodo limitato quindi coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.