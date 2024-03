Tanto storage in promo: ecco l'hard disk da 4TB di Western Digital in promo!

Lo spazio conta! Può essere utilizzato per gestire agevolmente backup o storage di dati importanti. Oggi Amazon propone in promo l’hard disk da 4Tb di Western Digital e lo sconta del 19%. Il prezzo? Solo 135€! Approfittane subito!

Tanto spazio a prezzo ridotto: ecco l’hard disk da 4TB di Western Digital

In un mondo in cui le dimensioni del disco contano, il disco Western Digital da 4TB in promo oggi è senza dubbio una delle alternative più interessanti sul mercato visto il prezzo.

Grazie ai suoi 4TB, offre una capacità di archiviazione che può contenere migliaia di ore di video, milioni di foto o innumerevoli documenti.

Grazie all’interfaccia USB 3.0, garantisce trasferimenti dati rapidi, garantendo una certa reattività anche nelle operazioni di backup.

L’hard disk da 4TB WD è realizzato in plastica dura molto resistente e lo chassis del modello in promo è di colorazione rossa: insolita ma molto bella rispetto ad altri prodotti solitamente neri.

Qualsiasi sia l’utilizzo che intenderai farne, sarai sempre certo di affidare i tuoi file ad un prodotto di ottima qualità: potrai inoltre facilmente trasportarlo ovunque ne avrai bisogno.

Approfitta dello sconto del 19% e porta a casa l’hard disk da 4TB di Western Digital a soli 135€ su Amazon. Un prezzo davvero interessante considerando caratteristiche, affidabilità e qualità generale del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.