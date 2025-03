TAPO C500 in offerta choc: oggi costa quasi la metà

Imperdibile Offerta sulla Tapo C500: la telecamera di sicurezza a prezzo mai visto! Approfitta ora di questa straordinaria occasione per migliorare la sicurezza della tua casa con un dispositivo di qualità professionale a un prezzo incredibile. La telecamera di sorveglianza da esterni Tapo C500 è ora disponibile a soli 33,99€ su Amazon, con un imperdibile sconto del 43% rispetto al prezzo originale di 59,99 euro.

Perché scegliere la Tapo C500?

Questa telecamera non è solo un dispositivo di sorveglianza, ma un vero e proprio alleato per la sicurezza della tua abitazione. Con una risoluzione Full HD 1080p, garantisce immagini nitide e dettagliate, sia di giorno che di notte. Grazie alla visione notturna avanzata, potrai monitorare ogni angolo fino a una distanza di 30 metri, anche nelle condizioni di buio totale.

Il design motorizzato della Tapo C500 offre una copertura panoramica completa: 360° in orizzontale e 130° in verticale. Nessun angolo cieco sfuggirà alla sua sorveglianza, garantendo una protezione a tutto tondo per la tua casa o il tuo ufficio. Inoltre, la certificazione IP65 assicura resistenza a pioggia, polvere e altre intemperie, rendendola ideale per installazioni all’esterno.

La Tapo C500 non si limita a registrare immagini. Grazie all’audio bidirezionale, puoi comunicare in tempo reale con chi si trova nei pressi della telecamera, che si tratti di avvisare un corriere o di scoraggiare eventuali intrusi. Il tutto, con un dispositivo compatto e leggero (pesa solo 399 grammi), ma incredibilmente potente.

Non c’è bisogno di essere esperti per configurare la Tapo C500. Nella confezione troverai tutto il necessario per l’installazione: viti, ancoraggi e un modello di montaggio che ti permetteranno di posizionarla su pareti, soffitti o pali in pochi minuti. Una volta installata, potrai gestirla comodamente dal tuo smartphone grazie all’app Tapo, compatibile sia con iOS che Android.

Tra le funzionalità che la rendono unica, spiccano il riconoscimento delle persone tramite intelligenza artificiale e le notifiche in tempo reale per ogni movimento sospetto rilevato. Non solo: la possibilità di registrare i video su una scheda microSD fino a 512 GB o su cloud tramite il servizio Tapo Care garantisce massima flessibilità nella gestione dei tuoi dati.

Un’occasione da non perdere

Con un rapporto qualità-prezzo imbattibile, la Tapo C500 è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di sorveglianza avanzato senza spendere una fortuna. Approfitta ora di questa offerta esclusiva su Amazon a soli 32,99€. Non aspettare: le scorte sono limitate e questa promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Scopri di più e acquista la tua Tapo C500 su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.