Tastiera da Gaming Logitech: super sconto del -35% con le Offerte di Primavera

Con la Festa delle Offerte di Primavera in corso, hai l’occasione di ottimizzara la tua postazione di gioco con una spesa minima! Oggi la Tastiera Meccanica da Gaming Logitech è disponibile su Amazon a soli 54 euro con un super sconto del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai ricevere l’articolo domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? A questo prezzo le scorte potrebbero esaurirsi in un attimo!

Tastiera Meccanica da Gaming Logitech: modalità di utilizzo e funzionalità

La Tastiera Meccanica da Gaming Logitech è un dispositivo tech super compatto che offre la durata e le prestazioni necessarie per vincere anche le competizioni più complesse.

Innanzitutto risulta essere resistente al calore e all’usura, con i copritasti in PBT, così da poter durare nel tempo anche conu un utilizzo intensivo. Questo modello è anche retroilluminato, oltra ad essere caratterizzato da un elegante telaio in alluminio spazzolato nero e illuminazione bianca a LED per creare un’atmosfera coinvolgente nelle tue sessioni di gaming.

La modalità di utilizzo è super fluida grazie agli switch meccanici tattili che offrono prestazioni elevate in qualsiasi momento. Tra l’altro, il Rollover a 6 tasti e la funzione anti-ghosting permette di ottimizzarne l’utilizzo soprattutto quando sei impegnato in sfide particolarmente difficili.

Allo stesso tempo, potrai sfruttare i controlli multimediali con il tasto FN per gestire il volume, riprodurre, mettere in pausa, saltare le tracce, silenziare, attivare l’illuminazione, bloccare Windows e così via.

