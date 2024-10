Tastiera e Mouse Wireless: il set perfetto per la tua postazione a prezzo minimo (25€)

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro e rendere qualsiasi operazione più efficiente e fluida che mai, prova ad utilizzare il set formato da Tastiera e Mouse Wireless Cimetech! Oggi questi due dispositivi sono disponibili su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Tastiera e Mouse Wireless Cimetech: come utilizzarli al meglio

La Tastiera e Mouse Wireless Cimetech compongono un set indispensabile per avere una postazione di lavoro più efficiente che mai.

Entrambi sono dotati di modalità wireless a 2,4 GHz che offre una connessione potente e affidabile fino a 10 metri senza ritardi. La modalità di installazione è, allo stesso tempo, velocissima grazie al ricevitore USB plug and play sia per la tastiera che per il mouse che non necessita di alcun software aggiuntivo: basta collegarlo ad una porta USB ed il gioco è fatto!

In particolare, la tastiera wireless è dotata di una struttura a basso profilo a forbice, che la rende ultra sottile, reattiva e meno rumorosa, con un angolo di inclinazione per garantire un’ottima posizione di battitura. In più include un tastierino numerico separato, mentre i tasti F1-F12 e Fn possono accedere istantaneamente a musica, controllo volume, silenziamento, homepage e altro ancora.

Per finire, entrambi i dispositivi emettono un rumore molto basso, quasi nullo, quando i loro rispettivi tasti vengono premuti, così da poter lavorare sempre nella massima tranquillità.

