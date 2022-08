Tastiera Gaming Meccanica Logitech G PRO TKL con GX Blue Clicky Switch in promo su Amazon

La Logitech G PRO TKL è un’eccellente tastiera da gioco meccanica ottima per il lavoro e il gioco ricca di una vasta gamma di funzionalità. Acquistala ora su Amazon a soli 79,99€ invece di 134,99€.

La Logitech G Pro è una tastiera meccanica proposta agli “atleti eSports”. Ma è anche uno dei migliori modelli da acquistare se desideri semplicemente una tastiera meccanica portatile che non occupi molto spazio.

Sebbene non disponga di un tastierino numerico o di un set di pulsanti macro dedicati, la sensazione dei tasti di Logitech G Pro è eccezionale e la qualità della retroilluminazione RGB è imbattibile.

Parlare di eSport potrebbe farti pensare a un giocatore professionista, ma ci sono altri potenziali vantaggi per una tastiera più piccola come questa. Logitech ha anche apportato un’importante modifica: il connettore microUSB del G Pro è rimovibile, per evitare danni da stress del cavo quando viene portato in borsa. Utilizza anche stabilizzatori per evitare che il connettore si danneggi. Non c’è il poggiapolsi, ma puoi impostarla su tre angoli per il massimo comfort. La sua cornice è in plastica opaca, ma non flessibilità. E gli interni della tastiera sono montati su una piastra di acciaio per la rigidità.

Logitech G Pro utilizza interruttori GX Blue Clicky. Si tratta di un’alternativa Logitech a Cherry MX Blue, un interruttore meccanico standard del settore, insieme a MX Red e MX Brown. E sono leggermente diversi dagli interruttori Romer-G utilizzati dalla prima tastiera G Pro.

Qual è la differenza tra GX Blue Clicky e MX Blue? Entrambi hanno un feedback clic distinto, una corsa totale di 4 mm e richiedono una forza operativa di circa 60 centinewton. Il punto di attivazione del GX Blue è leggermente più alto, il che alcuni potrebbe dire lo renda un tasto “più veloce”. Ma qui abbiamo a che fare con frazioni di millimetro di secondo.

Questa è più o meno una copia della MX Blue, realizzata in collaborazione con Kailh. È uno dei migliori produttori di interruttori meccanici, a parte Cherry stessa.

Il rumore può essere un ostacolo per alcuni di voi, però. I tasti lineari e senza clic come un MX Silent Red o gli interruttori Romer-G di Logitech sono molto più silenziosi. La G Pro ha il caratteristico clack di una tastiera meccanica, che può diventare fastidioso se si tende a giocare con gli altoparlanti a un volume più basso.

L’implementazione della luce a LED è uno dei migliori motivi per restare con Logitech. C’è un LED RGB sotto ogni tasto e il design del cappuccio riduce al minimo la dispersione di luce tra i tasti, mantenendo il colore sui numeri traslucidi. Puoi anche accendere e spegnere la retroilluminazione premendo il pulsante nell’angolo in alto a destra. La personalizzazione RGB è superba. Un’app chiamata G Hub ti consente di modificare il comportamento delle luci. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistala su Amazon: e se ti abboni a Prime, la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.