Tastiera illuminata e Mouse Logitech: la combo perfetta scontatissima al -39%

Ottimizza la tua postazione di lavoro con il set formato dalla Tastiera illuminata e il Mouse Wireless Logitech! Oggi questa combo è disponibile su Amazon a soli 159 euro con un mega sconto del 39%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sulo prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comore rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Tastiera illuminata e il Mouse Wireless Logitech: funzionalità e modalità di utilizzo

Il set formato dalla Tastiera illuminata e il Mouse Wireless Logitech è una combo perfetta per ottimizzare la tua postazione di lavoro o di studio.

La tastiera di caratterizza per un profilo simile a quello di un laptop con tasti sferici sagomati che garantisce un’esperienza di digitazione veloce, fluida, precisa e silenziosa. Inoltre i tasti si illuminano quando le tue mani si avvicinano alla tastiera, mentre con il software Logi Options+ offre un controllo elevato su durata e intensità della retroilluminazione.

Allo stesso tempo, il mouse di ultima generazione dispone di uno scroller più veloce e preciso, oltre ad un sensore da 8000 DPI che funziona praticamente su qualsiasi superficie, anche sul vetro.

Entrambi i dispositivi sono progettati per offrire lunghe ore di lavoro nella massima comodità. Nello specifico sia la tastiera stabile con un’angolazione ottimale che il mouse studiato per adattarsi alla tua mano offrono un comfort ottimale così da ottimizzare qualsiasi tipologia di operazione.

Oggi il set formato dalla Tastiera illuminata e il Mouse Wireless Logitech è disponibile su Amazon a soli 159 euro con un mega sconto del 39%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sulo prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.