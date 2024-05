Tastiera Meccanica da GAMING Logitech in PROMO ESCLUSIVA su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi non avere la Tastiera Meccanica da Gaming Logitech G G413! Oggi è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Tastiera Meccanica da Gaming Logitech G G413: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Meccanica da Gaming Logitech G G413 è una tastiera compatta tenkeyless che offre la durata e le prestazioni necessarie per vincere le tue competizioni.

Resistente al calore e all’usura, è realizzata con il materiale più resistente utilizzato anche nella progettazione dei copritasti. Inoltre, grazie agli switch meccanici tattili, permette prestazioni elevate senza compromessi in qualsiasi momento.

Dispone di un elegante telaio in alluminio spazzolato nero e illuminazione bianca a LED. In più la funzione anti-ghosting ti offre prestazoni ancora più affidabili rispetto alle tastiere meccaniche non appositamente pensate per il gioco.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie ai controlli multimediali con tasto FN: hai a disposizione dodici tasti funzione che con FN permettono di gestire il volume, riprodurre, mettere in pausa, saltare le tracce, silenziare, attivare l’illuminazione, bloccare Windows e tanto altro ancora.

Non è da meno il design che risulta essere resistente e minimalista con il telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato funge da struttura portante della tastiera con cavo.

