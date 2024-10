Tastiera Wireless Logitech con touchpad a meno di metà prezzo (-53%)

Amazon ha lanciato una mega offerta su uno degli strumenti che ottimizzerà al massimo la tua postazione di lavoro! Parliamo della Tastiera Wireless Logitech K400 Plus con touch TV, oggi disponibile a soli 27 euro con uno sconto bomba del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Tastiera Wireless Logitech K400 Plus con touch TV: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Wireless Logitech K400 Plus con touch TV offre un comodo controllo integrato dal PC alla TV, evitando l’utilizzo di un mouse separato.

La modalità di installazione è semplicissima in quanto non sono necessari programmi esterni grazie alla funzionalità Plug-and-Play: basterà collegare il ricevitore Unifying a una porta USB e il dispositivo sarà pronto all’uso in pochi secondi. Inoltre è possibile regolare i controlli con il software Logitech Options così da poter salvare le impostazioni preferite in base alle tue esigenze.

L’utilizzo della tastiera è davvero più confortevole che mai in quanto è dotata di tasti silenziosi e un grande touchpad per una facile navigazione. Tra l’altro offre una connettività wireless con un raggio d’azione fino a 10 metri per ottimizzare ancora di più il lavoro in qualsiasi ambiente tu sia.

La batteria non è da meno tanto da offire un’autonomia che può durare fino a 18 mesi, con un pulsante on/off che consente una durata ancora più lunga. Allo stesso tempo, la compatibilità è estesissima: potrai utilizzarla con Windows 7, Windows 8, Windows 10 e successivi, Android 7 o successivi e Chrome OS.

