Tastiera Wireless Logitech scontatissima al -33%: oggi è tua ad un prezzo schock

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con la Tastiera Wireless Logitech MX Keys S! Oggi è disponibile su Amazon a soli 85 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Tastiera Wireless Logitech MX Keys S: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Wireless Logitech MX Keys S è uno strumento tech di ultimissima generazione che permette di ottimizzare la tua postazione di lavoro rendendo più efficiente qualsiasi tipologia di operazione.

Innanzitutto è dotata di tasti sferici sagomati che garantiscono un’esperienza di digitazione veloce, fluida, precisa e silenziosa così da poterla utilizzare anche per ore in qualsiasi ambiente e nel massimo comfort. In più ha una struttura solida, un design a basso profilo e un’angolazione ottimale che favorisce la postura dei polsi evitando stress ed eventuali dolori alle mani.

Una delle sue caratteristiche di spicco è l’illuminazione intelligente: questo vuol dire che i tasti della tastiera retroilluminata si accendono all’avvicinarsi delle mani e si adattano all’ambiente così da poter digitare anche nelle ore serali o in ambienti poco illuminati.

Inoltre, sfruttando l’applicazione Logi Options+, potrai personalizzarne l’utilizzo creando facilmente smart actions per delle scorciatoie che consentono di eseguire più azioni con un solo tasto. La modalità di utilizzo, tra l’altro, è particolarmente semplice in quanto può essere abbinata fino a 3 dispositivi sui sistemi operativi Windows, macOS e Linux tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt.

