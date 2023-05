TCL 405 smartphone dalla superautonomia e dal prezzo ridicolmente basso!

TCL 405 è uno smartphone dalle buone caratteristiche, un tuttofare che si qualifica come entry level, ma che ha dalla sua alcune peculiarità da non sottovalutare che lo spingono ben più in alto. Ma quello che senza dubbio convincerà i più scettici è il costo. Amazon lo sconta del 37%, facendo precipitare il prezzo sino all’incredibile cifra di 75,90 euro!

Tante potenzialità ad un costo davvero basso

TCL 405 si presenta con un design semplice e compatto, con uno schermo LCD da 6,6 pollici e una risoluzione cinematografica 20:9 pari a 1600×720 pixel. Il telefono è dotato di fotocamera posteriore da 13 megapixel e una anteriore da 5 megapixel, che offrono foto di buona qualità, nitide e ricche di dettaglio, che non hanno paura di sostenere il confronto con smartphone di altra caratura. L’applicazione della fotocamera poi presenta una serie di funzioni che consentono di migliorare le foto scattate, come la modalità notturna o il riconoscimento dei volti.

Troviamo poi anche due speaker per ascoltare al meglio musica e film.

Il cuore di TCL 405 è un Octacore MediaTek MT6737, un processore non particolarmente spinto ma che sostiene senza problemi tanto il multitasking più pesante quanto i giochi più performanti, zero lag o rallentamenti insomma.

A livello di spazio interno lo smartphone ha 32 giga di memoria, espandibili sino a 512 con SD Card. L’immagazzinamento dati non è quindi un problema di questo TCL 405.

La vera chicca di questo smartphone è l’autonomia regalata da una batteria gigante, un taglio che siamo abituati a vedere solo sui telefoni di fascia alta: ben 5000 mAh, grazie alla quale può rimanere acceso sino a due giorni di fila senza essere ricaricato.

Nel telefono gira Android 12 Go Edition, un sistema operativo per gli smartphone entry level, leggero, ma con tutte le funzioni standard e con un sacco di ottimizzazioni per rendere il dispositivo più performante, fluido, sicuro e meno energivoro. Non male insomma.

Non lasciatevi ingannare dal prezzo ridicolmente basso: con soli 75 euro possiamo acquistare l’ottimo TCL 405. Un entry level certo, ma con caratteristiche da fascia media! A volte la qualità si paga davvero poco!

