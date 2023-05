TCL Tab 11 è ufficiale, con display 2K e batteria da 8000 mAh a 199€

TCL ha lanciato il TCL Tab 11, un tablet economico che offre un’esperienza visiva di tipo cinematografico grazie al suo display 2K da 11 pollici e alla batteria da 8000mAh. Progettato per offrire prestazioni eccellenti sia per la produttività che per l’intrattenimento, il TCL Tab 11 è dotato di un design elegante e leggero, quattro altoparlanti con Digital Theatre System per un’esperienza audio coinvolgente e una fotocamera frontale grandangolare da 8MP per videochiamate in HD.

Il display 2K NXTVISION del TCL Tab 11 assicura colori vivaci e dettagli nitidi, mentre le sue funzioni Eye Care offrono un utilizzo confortevole e sicuro dello schermo. Inoltre, il tablet vanta una batteria da 8000mAh che supporta fino a 10 ore di streaming online e offre funzionalità di ricarica inversa, consentendo di fungere da power bank di emergenza per dispositivi Android e iOS.

Il TCL Tab 11 offre un’esperienza utente migliorata grazie al sistema operativo basato su Android 13, ottimizzato per schermi di grandi dimensioni e con migliori capacità di multitasking e un’interfaccia più lineare e intuitiva. Inoltre, il dispositivo include Google Kids Space per un’esperienza a misura di bambino e funzioni come PC Mode e Floating Window per aumentare la produttività e il multitasking.

Disponibile con T-Pen opzionale in grigio scuro, il TCL Tab 11 ha un prezzo di partenza di 199 euro, rendendolo uno dei tablet più convenienti sul mercato attuale. Senza dubbio si tratta di un dispositivo da tenere da prendere in considerazione se si sta cercando un tablet con una batteria di lunga durata e un display perfetto per godersi film e serie TV in mobilità.