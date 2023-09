Telecamera di sicurezza domestica WiFi a soli 23€: un affare da non lasciarsi sfuggire

Hai bisogno di una telecamera per interno WiFi con un’ottima risoluzione, tracciamento del movimento con sirena e molto altro? Allora dovresti dare un’occhiata a questa splendida telecamera per interno di Mubview, dotata di tracciamento del movimento con sirena, baby monitor con AI rilevamento umano, audio bidirezionale e visione notturna, in super sconto a soli 23€.

Telecamera per interno WiFi con risoluzione 2k in offerta

L’azienda si è sempre impegnata per essere il promotore di uno stile di vita intelligente, concentrandosi non solo sulla tecnologia e sul servizio, ma anche, e sopratutto, sulla privacy dei suoi clienti. Mubview afferma che ogni video registrato sarà crittografato a livello militare. Nessuno potrà vedere le tue registrazioni, nemmeno l’azienda stessa.

La telecamera WiFi ti aiuterà a tenere d’occhio la casa, il bambino e/o qualsiasi animale domestico. Grazie al microfono personalizzato e ai LED a infrarossi invisibili, sarai in grado di vedere, parlare e/o ascoltare il tuo bambino in tempo reale, anche quando sei fuori. La visione notturna, inoltre, ti consente di controllare qualsiasi stanza anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La telecamera di sicurezza domestica offre una copertura a 360°, con un’inclinazione verticale massima di 90° e orizzontale di 355°.

L’AI integrata ti avviserà quando capta livelli di rumore eccessivi, in modo da sapere quando il tuo bambino ha bisogno di qualcosa. Sarai anche in grado di personalizzare l’area in cui avviene il rilevamento, in modo da ricevere solamente determinate notifiche. Inoltre, la telecamera di sicurezza domestica ti invierà una notifica non appena rileverà un movimento.

La telecamera di sicurezza domestica è anche dotata di uno slot per la scheda SD, così sarai in grado di archiviare dati e registrazione. Inoltre, puoi anche archiviare il tutto nel cloud AWS. Acquista subito questa splendida telecamera domestica di sicurezza WiFi con risoluzione 2K al prezzo bomba di 23€ su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.