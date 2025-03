Telecamera Wi-Fi da interno Tapo a soli 22€: lo sconto schock è del -43%

Se vuoi monitorare alla perfezione tutta casa, soprattutto quando sei fuori per lavoro o in viaggio, prova la Telecamera Wi-Fi da interno Tapo! Oggi è disponibile su Amazon a soli 22 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? A questo prezzo gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo: come utilizzarla

La Telecamera Wi-Fi da interno Tapo è un dispositivo super versatile in grado di catturare ogni dettaglio all’interno della tua casa con video ad alta definizione da 2K cristallini: in questo modo avrai una visualizzazione impeccabile in ogni angolo e potrai tenere sotto controllo tutto anche da remoto.

La specifica tecnica più importante del dispositivo è il suo campo visivo pan/tilt con intervallo orizzontale di 360° e verticale di 114°: ciò vuol dire che è possibile avere una visuale completa della stanza quindi in alto, in basso e in qualsiasi angolazione laterale.

Tra l’altro questo modello offre in più una visione notturna fino a 30 piedi così da non perdere nulla anche durante la notte. Allo stesso tempo, è possibile ricevere notifiche push istantanee quando viene rilevato un movimento o una persona per consentirti di agire in caso di intrusi indesiderati.

Un’altra caratteristica di spicco del gadget è la funzionalità di audio bidirezionale che consente la comunicazione conversazionale in tempo reale tramite un microfono e un altoparlante integrati in qualsiasi momento.

