Telecomando universale per tutti i dispositivi smart a soli 26€ su Amazon

Da oggi puoi ottimizzare l’utilizzo di tutti i dispositivi per Casa intelligente con questo gadget tech iper versatile e super conveniente! Si tratta del Telecomando universale Broadlink, ancora per poco disponibile su Amazon a soli 26 euro con uno sconto top del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, hai poche ore a disposizione!

Telecomando universale Broadlink: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Telecomando universale Broadlink supporta oltre 50 mila dispositivi con controllo IR come TV, STB, condizionatore d’aria, ventilatore, videoregistratore, DVD e tanto altro ancora. Tra l’altro il cloud aggiorna continuamente la libreria di dispositivi supportati, in modo che sia sempre compatibile con i dispositivi più recenti.

La modalità di utilizzo è super intuitiva grazie all’applicazione denominata BroadLink disponibile in Apple App Store e Google Play, e attraverso la quale è possibile controllare tutti i tuoi dispositivi programmandoli come vuoi in base alle tue esigenze.

Questo modello è anche compatibile con gli assistenti vocali smart: nello specifico potrai utilizzare la tua voce con Alexa per controllare la tua TV, STB e ventilatore, e Google Home per regolare da remoto l’aria condizionata in casa. Inoltre il telecomando supporta il cavo USB del sensore esterno di temperatura e umidità (acquistabile separatamente): una volta collegato basterà visualizzare la BroadLink App per avere a disposizione tutti i dati sulla temperatura e l’umidità dell’ambiente.

Per finire, ti ricordiamo che questo dispositivo supporta solo WiFi a 2,4 GHz, e che i segnali IR possono essere ricevuti solo in assenza di ostacoli.

Oggi il Telecomando universale Broadlink è disponibile su Amazon a soli 26 euro con uno sconto top del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, hai poche ore a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.