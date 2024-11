Telegram lancia le mini app 2.0: tutte le principali novità

Le mini app di Telegram sono state lanciate nel 2020 e sfruttano un sistema open per dar modo alle aziende Web3 di distribuire servizi all’interno della piattaforma principale di messaggistica. Dopo uno sviluppo iniziale e i primi riscontri ottenuti, ora l’obiettivo è di passare alla fase successiva di consacrazione.

In che modo? Con un maxi aggiornamento che introduce decine di nuove funzionalità, tanto che Telegram stessa ha parlato di Mini App 2.0. A confermarlo sono alcune delle aggiunte, tra cui i piani in abbonamento, la modalità a schermo intero, la condivisione dei media e tanto altro.

Telegram stupisce ancora: tutte le aggiunte delle Mini App 2.0

L’aggiornamento è già in fase di rollout e sarà presto disponibile per tutti. Ma cosa includono le nuove Mini App 2.0 di Telegram? Innanzitutto, ci sarà finalmente modo di poter attivare la modalità a schermo interno, sia in orientamento verticale che in orizzontale. Spazio poi al tracciamento del movimento del dispositivo, studiato per implementare controlli per i videogiochi o per sistemi in VR.

Per ciò che concerne la geolocalizzazione, con l’update sarà possibile condividere la propria posizione. Sempre rimanendo in tema gaming e servizi, gli sviluppatori hanno studiato la funzione per sfruttare gli stati emoji dalle app, per esempio se si vuole avvisare che si sta giocando.

Non mancano, tra le altre cose, la possibilità di condividere i media o di creare documenti da zero. Ma la vera aggiunta riguarda i piani di abbonamento personalizzati, che ogni singolo sviluppatore di mini app può proporre ai propri utenti sfruttando le Stelle di Telegram. In questo modo, ci sarà la possibilità di monetizzare e guadagnare dai propri sforzi. Segnaliamo infine le scorciatoie sulla schermata home, per poter accedere a tutte le proprie mini app preferite direttamente con un tocco sullo schermo. Se l’aggiornamento non è ancora disponibile sul tuo dispositivo, ti basterà attendere qualche giorno per il rilascio definitivo.