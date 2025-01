Telegram, l'anno nuovo parte col botto: l'ultimo update stravolge l'app

Da sempre grande antagonista di WhatsApp, la piattaforma di messaggistica Telegram ha saputo negli anni destreggiarsi all’interno di questo mercato con aggiornamenti e funzionalità esclusiva. Una strategia, quella voluta dal fondatore Pavel Durov, che ha certamente portato i suoi frutti. Tanto che oggi sono milioni le persone che preferiscono questo servizio a quello di Meta.

E le novità non sembrano essere finite qui, anzi. Proprio allo scoccare del 2025, infatti, è stato reso disponibile il nuovo aggiornamento dell’applicazione. Il primo dell’anno nuovo per Telegram, che si prepara a stupire ancora una volta tutti con diverse chicche che sono volte a rendere l’esperienza d’uso ancor più completa sotto ogni punto di vista.

Telegram: cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Tra le tante novità introdotte da Telegram con il nuovo aggiornamento del 2025, partiamo menzionando i regali collezionabili. Che rientrano nel più ampio programma di monetizzazione della piattaforma. Questa funzionalità darà la possibilità di trasformare i regali ricevuti in chat in collezionabili, tanto da poter essere scambiati o venduti come NFT. Molto interessante la possibilità poi di reagire ai messaggi di servizio, ossia quelli che compaiono quando si eseguono azioni base come accedere ad un gruppo o avviare una chiamata.

Migliora anche il sistema di ricerca di Telegram, grazie ai nuovi filtri aggiuntivi che potrai trovare direttamente all’interno della barra di ricerca. Lato interfaccia, gli sviluppatori del servizio hanno aggiunto finalmente la verifica da parte di terze parti, così da ridurre al minimo truffe e disinformazione. Ci saranno infatti delle icone di verifica a certificare i contenuti di chat e gruppi.

Le ultime due chicche dell’update di Telegram riguardano le emoji personalizzate nei nomi delle cartelle e il lettore di codici QR. Con la prima, sarà possibile organizzare meglio le conversazioni tramite cartelle chat indicate con le emoji (ma solo per gli utenti Premium), mentre la seconda darà modo di scannerizzare i codici QR e aprire i link integrati direttamente con la fotocamera in-app.