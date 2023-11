Telescopio astronomico: prezzo SHOCK per un prodotto TOP!

Sei amante dell’astronomia, ma non hai ancora un telescopio professionale? Ecco il prodotto giusto per te! Il telescopio astronomico professionale 80/500 oggi è in super sconto Black Friday: solo 159,99€ grazie al ribasso Amazon del 24%. Non aspettare: corri ad acquistarlo!

Ecco l’idea regalo perfetta: telescopio astronomico professionale

Con una dotazione in scatola davvero completa, ecco il telescopio astronomico per grandi e piccini che può soddisfare tutte le vostre voglie di esplorazione.

Il telescopio di cui vi parliamo oggi è un prodotto davvero interessante, perfetto per l’esplorazione spaziale. Il telescopio ha una lunghezza focale di 500 mm (f/6,25) e un’apertura di ben 80mm. Grazie al rivestimento multistrato, viene aumentata la trasmissione della luce: in questo modo il prodotto offre immagini chiare proteggendo al contempo la vista dell’utente.

Grazie al mirino Red Dot, il telescopio ingrandisce in modo ottimale ciò che l’utente guarda. Non solo: il mirino è in grado di adattarsi anche allo smartphone permettendo così di scattare foto mai viste anche con un semplice cellulare. In questo modo, potrete realizzare contenuti originali di qualità, esclusivi e, soprattutto, molto divertenti.

Il telescopio astronomico professionale arriva in scatola con innumerevoli accessori tra cui un pratico treppiedi, una sacca per il trasporto e altri accessori per facilitare l’esplorazione. L’installazione e il montaggio sono davvero molto semplici e non richiedono alcun tipo di attrezzo aggiuntivo.

Questo è uno di quei regali di Natale che grandi e piccini apprezzeranno sicuramente. Grazie allo sconto Black Friday di Amazon oggi potete acquistare questo fantastico prodotto ad un prezzo davvero bassissimo: solo 159,99€. Il ribasso è del 24%: approfitta subito dello sconto e corri ad acquistarlo!

